ممثل الاتحاد الدولي لعمال البناء يشيد بالعمل داخل منشآت مونديال قطر 2022

الدوحة ـ وكالات: بدأت السلطات القطرية والاتحاد الدولي لعمال البناء والاخشاب جولات مشتركة على ورش بناء الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2022 في كرة القدم، بحسب ما أعلن الطرفان الخميس.

واقيمت اول “جولة تفتيشية مشتركة” بين الجانبين في الاول من شباط/فبراير، وشملت ستاد الوكرة حيث لقي عامل نيبالي مصرعه في تشرين الاول/اكتوبر الماضي. وتأتي هذه الجولات في اطار اتفاق موقع بين السلطات القطرية والنقابة العمالية في عام 2016.

وقال العضو في الاتحاد كيوستي سوكاس “شعر وفدنا بتشجيع كبير بعد الحوار مع المقاولين في مواقع المشاريع، ويعرب عن ترحيبه بمستوى الانفتاح الذي أظهروه”، بحسب البيان المشترك الذي نشرته وكالة الانباء القطرية الرسمية.

وفي البيان نفسه، أكد حسن الذوادي، الامين العام للجنة العليا للمشاريع والارث المنظمة لكأس العالم في قطر، ان “أولى الجولات التفتيشية المشتركة على مشاريع بطولة كأس العالم (…) تشكل خطوة بغاية الأهمية بالنسبة للجنة العليا ومسيرة رعاية العمال”.

وأضاف “لطالما تمتعنا بالانفتاح والشفافية، وأعربنا عن التزامنا بالعمل سوية مع شركاء دوليين مشهود لهم لمساعدتنا على تحقيق تغيير مستدام في هذا المجال”.

وكان ستاد الوكرة الذي صممته المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، والواقع الى جنوب العاصمة القطرية، شهد في تشرين الاول/اكتوبر 2016، وفاة عامل نيبالي بعدما صدمته شاحنة خلال عمله. وكان الحادث أول مرة تعلن قطر فيها حصول حالة وفاة على ارتباط مباشر بظروف العمل، في احدى ورش بناء منشآت كأس العالم.

واشار البيان الى انه تم “إفساح المجال أمام ممثلي الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب للتحقق من الإجراءات المطبقة على الأرض (في ستاد الوكرة) وكذلك الحديث مع العمال بخصوص انخراطهم في ذلك والعلاج الذي يحصلون عليه في المشروع″، اضافة الى “دخول المفتشين إلى أماكن السكن والحديث مع العمال عن تجاربهم”.

وصرح سوكاس للموقع الألكتروني الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث الخميس،عقب الجولة التفتيشية من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب “تم الترحيب بالاتفاق المبدئي بتفاؤل حقيقي في إطار الحوار البناء للغاية مع اللجنة العليا.”

أضاف سوكاس “كان من المهم إظهار أنه تم القيام بأولى الخطوات لتنفيذ وعودنا فيما يتعلق بالتعاون بأسرع وقت ممكن، ونحن مسرورون بتحقيق ذلك بالنظر إلى أنه تم توقيع الاتفاق في شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي”.

وتابع “لقد شعر وفدنا بتشجيع كبير بعد الحوار مع المقاولين في مواقع المشاريع، ويعرب عن ترحيبه بمستوى الانفتاح الذي أظهروه”.

وأردف قائلاً: “كانت لنا بعض الملاحظات والاقتراحات الفورية خلال سير الجولات التفتيشية، ولكننا سندونها في إطار مجموعة العمل المشتركة وسنقوم بنقاش ما خلصنا إليه”.

وتشمل مذكرة التفاهم إجراء جولات تفتيش مشتركة على مواقع البناء وأماكن سكن العمال، وكذلك التدريب في مجال الصحة والسلامة للجنة العليا ومقاوليها الذين يعملون في مشاريع متعلقة بكأس العالم، فضلا عن مراجعة وتقييم منتديات رعاية العمال التي تعتبر بمثابة آلية أطلقتها اللجنة العليا تفسح المجال من خلالها للعمال بالتعبير عن آرائهم وعرض تظلماتهم وحلها.

وواجهت قطر خلال الفترة الماضية انتقادات واسعة على خلفية حقوق العمالة الاجنبية وورش العمل المرتبطة بكأس العالم. الا ان الدوحة تنفي انتهاك حقوق العمال، وتؤكد العمل على تحسين ظروفهم.

ويتوقع ان يزيد عدد العمال المنخرطين في ورش كأس العالم هذه السنة من زهاء 10 آلاف الى اكثر من 30 الفا.

وافاد وزير المالية القطري علي شريف العمادي في وقت سابق هذا الاسبوع، ان بلاده تنفق اسبوعيا 500 مليون دولار امريكي على مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم، متوقعا تواصل هذا النسق “في السنوات الثلاث او الاربع المقبلة”.