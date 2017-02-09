التوتر يبلغ ذروته بين ترامب والقضاة الأمريكيين

واشنطن ـ أ ف ب: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس سهامه مجددا باتجاه القضاة عبر تويتر، خصوصا بعد ان تلقى انتقادات من القاضي الذي اختاره شخصيا عضوا في المحكمة العليا.

ووسط هذه الاجواء المتوترة من المتوقع ان يصدر في نهاية الاسبوع قرار عن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بشأن إعادة او عدم إعادة العمل بمرسوم ترامب الخاص بالهجرة ومنع رعايا دول مسلمة من الدخول إلى الاراضي الأمريكية لمدة ثلاثة اشهر.

ومن الواضح ان ترامب لم يستسغ ابدا ما تسرب من كلام قاله في مجلس خاص نيل غورستش القاضي اللامع الذي اختاره ترامب بنفسه ليصبح عضوا في المحكمة الأمريكية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

ووصف غورستش بـ”المحبطة” التعليقات الاخيرة للرئيس ترامب التي هاجم فيها قاضي سياتل الذي علق تطبيق قرار الرئيس وشكك باستقلالية القضاء.

وعبر القاضي غورستش عن ذهوله ازاء تعليقات ترامب خلال لقائه سناتور كونيتيكت الديمقراطي ريتشارد بلومنتال. وقام الأخير بنقل ما جرى من حديث بينهما خلال اللقاء الى الاعلام.

وأكد رون بونجون المتحدث باسم غورستش صحة ما نقل عن القاضي المحافظ البالغ التاسعة والاربعين من العمر والمرشح لتقلد المقعد التاسع في المحكمة العليا.

الا ان ترامب الذي أثبت بما فيه الكفاية بانه لا يتحمل الانتقادات سارع صباح الخميس الى الرد عبر تغريدات على تويتر.

-”كذبة كبيرة”-

وكتب ترامب في تغريدته “ان السناتور ريتشارد بلومنتال الذي لم يقاتل ابدا في فيتنام خلافا لما كان يردده طيلة سنوات (كذبة كبيرة) يحور الان ما قاله له القاضي غورستس″.

وفي بيان جديد صدر الخميس عمل المتحدث باسم القاضي نيل غورستش على تهدئة الجدل.

وقال المتحدث باسمه بونجون ان القاضي غورستش “قال بشكل واضح خلال محادثاته مع عدد من اعضاء مجلس الشيوخ وبينهم السناتور بلومنتال بانه لا يمكن ان يتكلم عن امور محددة وان الاخلاقية القضائية تمنعه من التعليق على مواضيع سياسية”.

واضاف “مع التأكيد بأنه لا يشير إلى اي موضوع معين، فهو قال بانه يعتبر أي انتقاد لنزاهة القاضي واستقلاليته محبطا”.

ويبدو ان ترامب لا يخشى استعداء القضاء، ووصل الى حد ممارسة ضغوط على القضاة المطلوب منهم اتخاذ موقف من مرسومه المثير للجدل.

وانتقد ترامب القضاء الاربعاء ووصفه بـ”المسيس″ وقال ان “مجرد تلميذ بمستوى متواضع قادر على الفهم” بان على القضاة الحكم لصالحه.

وكان قبل أيام وصف القاضي الفدرالي جيمس روبارت الذي علق مرسومه بـ”الذي يسمى قاضيا” واعتبر قراره “سخيفا”.

كما وجه ترامب انتقادات الى السناتور الجمهوري جون ماكين بشأن موضوع اخر. ذلك ان ترامب لا يزال لا يغفر لهذا البطل السابق في فيتنام كيف وصف بـ”الفاشلة” الغارة الأمريكية التي جرت قبل ايام وأدت الى مقتل مدنيين وجندي أمريكي في اليمن.

في المقابل قال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر ان هذه العملية العسكرية الاولى في الخارج التي يأمر بها ترامب شكلت “نجاحا هائلا”.

-”ماكين لم يعد يعرف كيف يربح”-

وقال ترامب في تغريدة اخرى “على السناتور ماكين الامتناع عن التعليق عبر الصحافة حول نجاح او فشل مهمة. هذا الامر لا يمكن الا ان يثير سرور العدو”.

وتابع ترامب ان ماكين “بات منذ فترة طويلة يتصرف كالخاسر الذي لم يعد يعرف كيف يربح. ما عليه سوى ان يرى الفوضى التي تعم البلاد”.

ووسط هذه الاجواء من المستبعد ان يساهم تثيبت وزير العدل المحافظ جدا جيف سيشنز مساء الاربعاء في التخفيف من حدة هذا التوتر.

ورفض كل الشيوخ الديموقراطيين تثبيت وزير العدل الجديد باستثناء واحد فقط.

ومن المتوقع ان يتراجع كثيرا دور دائرة الحقوق المدنية في وزارة العدل التي تعاظم دورها كثيرا في عهد الرئيس السابق الديمقراطي باراك اوباما.

وفتحت هذه الدائرة خلال عهد اوباما 25 تحقيقا حول تجاوزات قامت بها الشرطة بحق أمريكيين سود. ويتوقع الخبراء تراجع عدد التحقيقات المشابهة في عهد ترامب.