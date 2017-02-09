﻿البحرين: مقتل ثلاثة سجناء حاولوا الفرار إلى إيران

المنامة – أ ف ب: قتل ثلاثة سجناء، أمس الخميس، خلال اعتراض قارب كان يحاول التوجه إلى إيران، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية في البحرين.

وأكدت الوزارة، في بيان، اعتقال سبعة آخرين في العملية، مضيفة أن هؤلاء بين المرتكبين أو المشاركين في هجوم مطلع الشهر الماضي على سجن (جو) أدى إلى فرار عشرة مدانين بأحكام مشددة بتهم تتعلق بـ»الإرهاب».

وأكدت، عدم وقوع خسائر بين صفوف قوات الأمن، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين قتلوا تم رصدهم فجر أمس قبالة ميناء خليفة، شرق المنامة.

وبينت أن «ركاب القارب تجاهلوا تحذيرات الشرطة وتابعوا الابحار باتجاه الشمال قبل أن يطلقوا النار على قوات الأمن».

وقال المصدر إن «الشرطة ردت بإطلاق النار وتمكنت من السيطرة على القارب الذي كان يحاول الوصول الى إيران».