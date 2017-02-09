﻿المكسيكيون ينتفضون ضد ترامب

■ مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي: دعت 70 هيئة سياسية وحقوقية وأكاديمية منها الجامعات، إلى التظاهر في ست مدن كبرى، الأحد المقبل، تحت شعار «مسيرة المواطنة لاحترام المكسيك»، على خلفية التهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويرتقب أن تكون التظاهرات ضخمة، لأن المكسيكيين يحسون بالإهانة الحقيقية من طرف ترامب وفريقه في البيت الأبيض.

في السياق، بدأت سياسة ترامب تقوي من حظوظ السياسي القومي الراديكالي لوبيث أوبرادور، الذي يهاجم ساكن البيت الأبيض بقوة. وترشح جميع استطلاعات الرأي والتحاليل أوبرادور إلى رئاسة المكسيك في الانتخابات نهاية السنة الجارية.

ولم يتوقف أوبرادور عند رفع شعارات بل خطط إلى عقد تظاهرات وتجمعات في كبريات المدن المكسيكية. ويضغط هذا السياسي اليساري على رئيس البلاد بينيا نييتو لرفع دعوى على ترامب أمام الأمم المتحدة لخرقه حقوق المهاجرين.