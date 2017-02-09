﻿اغتيال قيادي في «حزب الله» العراق

البصرة ـ «القدس العربي»: تصاعد التوتر الأمني في محافظات جنوب العراق، أمس الخميس، بعد اغتيال زعيم «حزب الله» في محافظة البصرة.

وأفادت مصادر أمنية في البصرة، بأن الأمين العام لميليشيا «حزب الله» في البصرة باسم الموسوي، لقي مصرعه نتيجة عملية اغتيال قام بها مسلحون مجهولون»، وسط المدينة الواقعة أقصى جنوب العراق.

وذكرت أن «الموسوي قد فارق الحياة متأثرا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه».

والموسوي كان عضوا سابقا في مجلس محافظة البصرة، ومتهم بقضايا تصفية وقتل للعديد من المدنيين في البصرة.

كما أن «حزب الله» العراق، هو إحدى الميليشيات المتنفذة في البصرة، التي انضوت ضمن «الحشد الشعبي» الذي تأسس بناء على فتوى المرجعية الشيعية لمساعدة القوات الأمنية في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية».