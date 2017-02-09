﻿فياض مرشح الأمين العام للأمم المتحدة كمبعوث خاص إلى ليبيا خلفا لمارتن كوبلر

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري: رشح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمنصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض خلفا لمارتن كوبلر.

وجاء ترشيح غوتيريش في رسالة تلقت «القدس العربي» نسخة منها رفعها الأمين العام الى رئيس مجلس الامن ليبلغ الدول الأعضاء في المجلس للموافقة على الترشيح.

وأكد فياض في اتصال أجرته معه «القدس العربي» خبر ترشحه للمنصب، وقال «نعم رشحني الأمين العام وينتظر الترشيح مصادقة مجلس الأمن». ويتوقع ان تتم المصادقة في غضون أسبوعين.

الى ذلك انتقد مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، أمس الخميس، اقتراح غوتيريش تعيين فياض مبعوثًا أمميًّا في ليبيا خلفًا للألماني مارتن كوبلر. وقال الدباشي في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، «مجلس النواب من واجبه ألا يتعامل مع أي ممثل جديد للأمين العام للأمم المتحدة لم تتم استشارته بشأن تعيينه. سيادة ليبيا تتطلب ذلك».

وكتب في تدوينة في موقع «فيسبوك» «أمين عام الأمم المتحدة الجديد أنطونيو غوتيريش يهين مجلس النواب والسلطات الدستورية، وينتهك سيادة ليبيا بفرض ممثل خاص جديد له دون استشارتها». وتابع «الرسالة المرفقة تطلب من مجلس الأمن الموافقة على اقتراحه. الآن سنرى مدى حرص المسؤولين على سيادة ليبيا».

وولد فياض في قرية دير الغصون في طولكرم عام 1952، وعمل في صندوق النقد الدولي قبل أن يتولى حقيبة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية عام 2002 حتى عام 2005 ومن ثم ترأس الحكومة الفلسطينية منذ أواسط عام 2007 حتى 2013.