﻿مئات الخطابات والزيارات لأردوغان للحفاظ على مكانته السياسية

إسطنبول ـ» القدس العربي» ـ من إسماعيل جمال: من النادر جداً أن يمر أحد الأيام في تركيا دون وجود خطاب مُطول للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يتحدث للجماهير والنخب مئات الساعات سنوياً، ويجري مئات الزيارات الرسمية والاجتماعية، في مسعى للحفاظ على مكانته السياسية في البلاد التي تتميز بتركيبة سياسية معقدة.

هذه التركيبة التي تختلف إلى حد كبير عن طبيعة الحياة السياسية في الدول العربية والعالم، تفرض على الساسة الأتراك العمل على مدار الساعة، وبجهد كبير جداً، من أجل مجاراة الأحداث والتطورات السياسية المتلاحقة، والتمكن من إدارة الأزمات والحفاظ على مكانتهم الشعبية والرسمية.

ولا يفوت الرئيس التركي( 63 عاماً) الذي بات أقوى شخصية سياسية في البلاد منذ قرابة الـ13عاماً، أي فرصة لمخاطبة الجماهير والظهور على وسائل الإعلام، بالإضافة إلى ظهوره اليومي في اللقاءات الرسمية مع الزوار من الرؤساء والمسؤولين الأجانب الذين يصلون أنقرة بشكل يومي، كونها دولة محورية ومرتبطة بتطورات الأوضاع المتصاعدة في المنطقة منذ سنوات. كما يحرص على ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء مرة كل شهر.

وإلى جانب ذلك، يلقي أردوغان بشكل أسبوعي خطابات في فعاليات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، واحتفالات توزيع الجوائز وافتتاح المشاريع الكبرى في البلاد، ومراسم وضع حجر الأساس للمشاريع الحكومية والملتقيات الشبابية، ويتطرق في جميعها إلى التطورات السياسية الداخلية والخارجية، إلى جانب الموضوع محور الفعالية.

ويركز في خطاباته على الملفات السياسية الهامة، ومنها الملف السوري وأزمة اللاجئين والاتحاد الأوروبي، وإنجازات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، والرد على اتهامات المعارضة للرئاسة والحكومة. ولكن منذ قرابة العام يركز بشكل كبير جداً على تهيئة الرأي العام للتصويت بنعم على تعديلات دستورية واسعة، تتضمن تحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي، سوف تطرح على الاستفتاء الشعبي العام في السادس عشر من شهر نيسان/ أبريل المقبل، بحسب ما أكد وزير العدل التركي بكر بوزداغ، الخميس.

ومن المفترض أن يضطر أردوغان للعمل بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة، التي تعتبر مفصلية في حياته السياسية، حيث سيسعى إلى حث الشعب التركي على التصويت بنعم في الاستفتاء المقبل. وسوف يقود حملة واسعة ربما تشمل القيام بزيارات ميدانية إلى جميع المحافظات التركية الـ81 ، كما فعل في جميع الحملات الانتخابية السابقة التي قام بها لمنصبه الرئاسي أو الانتخابات البرلمانية والبلدية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي لقاءات سابقة مع وسائل إعلام تركية، قال أردوغان إنه ينام لمدة 5 أو 6 ساعات فقط في اليوم، ولا يجد الوقت للقيام بإجازات عائلية، ويعمل بشكل متواصل على مدار قرابة 17 ساعة يومياً، ووصل الأمر أن بات عدم ظهور الرئيس التركي لمدة ثلاثة أيام في وسائل الإعلام عنوان خبر هام على جميع وسائل الإعلام التركية.