﻿السيسي يمهد لاستكمال تطهير الدولة والجيش من معارضيه

القاهرة ـ «القدس العربي»: قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه لن يسمح بأن يكون هناك أشخاص لهم توجهات دينية داخل مؤسستي الجيش والشرطة، وإذا وجدوا سيتم طردهم.

وأكد السيسي، في كلمة له خلال ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة في مسرح الجلاء، شرقي القاهرة، أمس الخميس، أن «هناك أشخاصا لهم توجهات، ولكن هذا الأمر ليس مقبولا في الجيش أو الشرطة».

وأضاف «من له توجه معين يجب أن نبقيه بعيداً عن الجيش ومؤسسات الدولة، لأنه سيميل بالرغم منه إلى توجهه».

وتابع: «من 4 سنوات ونصف طُلب مني تعيين فئات معينة بالجيش لكني رفضت. من يدخل الجيش والشرطة إما يكون مع بلده أو لا.»

في الموازاة، قتل شخص وأصيب آخر في انفجار في مركز القرين في محافظة الشرقية، شمال القاهرة.

وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المصرية، في بيان،» أن مديرية أمن الشرقية تلقت بلاغا بوقوع انفجار بطريق الترعة المبطنة بدائرة مركز شرطة القرين أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر».