﻿دبلوماسي غربي لـ«القدس العربي»: «خريطة الطريق» تعني ضمنياً رحيل الرئيس اليمني

الرياض ـ «القدس العربي» من محمد جميح: صرح مصدر دبلوماسي غربي رفيع بأن ذهاب الحكومة اليمنية إلى محادثات جديدة مع المتمردين الحوثيين، على أساس خريطة الطريق الأممية، يعني أن يتخلى الرئيس اليمني عن سلطته.

وذكر المصدر في تصريح أدلى به لـ»القدس العربي» في الرياض أن «خريطة الطريق التي يحملها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ واضحة جهة ضرورة تفويض الرئيس اليمني صلاحياته لنائب يتم التوافق عليه من قبل جميع الأطراف»، مؤكدا أن تفويض صلاحيات الرئيس يعني ضمنياً رحيله.

وكان ولد الشيخ قد ذكر أن خريطة الطريق تمثل أساساً للحل يمكن التفاوض عليه.

وذكر المصدر أن الحكومة اليمنية ترفض الذهاب إلى المفاوضات ما لم يتم إجراء تعديل في الخطة، وأنها أبلغت رعاة المفاوضات بموقفها من الخطة.

وأضاف أن بعض رعاة المفاوضات يسعون إلى جمع الأطراف اليمنية إلى مائدة التفاوض، وأنه يمكن ان تدرس مقترحات بشأن بقاء صلاحيات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أو بعضها لحين انتخاب رئيس جديد.

ويرفض الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح بقاء هادي في منصبه، ويصرون على ضرورة أن يطال التغيير مؤسستي الحكومة والرئاسة من خلال المحادثات.