﻿فلسطين تتفوق على إسرائيل بعدد السفارات… وايرلندا تتجه إلى الاعتراف بها

لندن ـ «القدس العربي»: تتفوق دولة فلسطين على دولة الاحتلال الإسرائيلي في عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية. وكما هو معلوم فإن عدد الدول التي تعترف بفلسطين يفوق أيضا عدد الدول التي تعترف بإسرائيل.

وحسب صحيفة «يديعوت احرونوت» فإن عدد السفارات الفلسطينية وصل الى 95 سفارة، مقابل 78 سفارة لإسرائيل. ومقابل 103 بعثات دبلوماسية للفلسطينيين يوجد لإسرائيل 102 بعثة. وبينما تواصل دولة الاحتلال سياساتها الاستيطانية غير الشرعية على الأرض الفلسطينية، تحصد فلسطين مزيدا من الانتصارات الدبلوماسية.

وفي هذا السياق تتوقع إسرائيل ان تكون جمهورية أيرلندا، الدول الثانية بعد السويد من دول الاتحاد الأوروبي التي تعترف بدولة فلسطين. وربما تكون فاتحة إلى مزيد من الاعترافات، خاصة وأن فرنسا قد وعدت بالاعتراف.

وجاء التحذير الإسرائيلي من احتمال اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية من خلال الرسالة التي بعث بها سفير إسرائيل في دبلن إلى وزارة الخارجية في تل ابيب، زئيف بوكير. وفيها توقع أن تقرر الحكومة الأيرلندية قريبا الاعتراف بدولة فلسطين.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، التي أوردت النبأ، بأن السفير بوكير أوصى بالعمل على منع هذه الخطوة من خلال توجيه طلب إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بأن تمارس ضغوطا على الحكومة الأيرلندية لثنيها عن ذلك. وتابعت الإذاعة أن السفير أوصى أيضا بأن يتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنظيره الأيرلندي ليثنيه عن الاعتراف بدولة فلسطين.

كانت السويد والفاتيكان قد اعترفتا بدولة فلسطين في عامي 2014 و2016على التوالي.