﻿ترامب يدعو لـ«علاقة بناءة» مع الصين ويهاجم مكين

واشنطن ـ «القدس العربي» ووكالات: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، في رسالة إلى نظيره الصيني شي جينبينغ، إلى قيام «علاقة بناءة» بين البلدين، فيما هاجم ترامب، السيناتور الجمهوري جون مكين، بعد انتقاد الأخير لهجوم على معسكر لتنظيم «القاعدة» في اليمن.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن ترامب شكر «الرئيس شي على رسالة التهنئة التي وجهها بمناسبة تنصيب الرئيس ترامب، وتمنى للشعب الصيني عيد مصابيح سعيدا وسنة مزدهرة».

وتحتفل الصين بعيد المصابيح التقليدي الذي يصادف رأس السنة بحسب التقويم الصيني.

وقال المتحدث إن ترامب أفاد في رسالته أنه «سعيد بالعمل مع الرئيس شي على تطوير علاقة بناءة تعود بالفائدة على الولايات المتحدة والصين على السواء».

وتوحي الرسالة برغبة ترامب في تحسين العلاقات الصينية الأمريكية التي شهدت توترا حول مواضيع عدة منذ فوزه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ، أشاد بالرسالة قائلاً «نحيي الرئيس ترامب على المعايدة التي ارسلها إلى الرئيس شي جينبينغ والشعب الصيني»، مضيفاً أن «التعاون هو الخيار الوحيد للبلدين».

كذلك، هاجم ترامب السيناتور الجمهوري جون مكين، بعد وصف الأخير لهجوم قوات أمريكية على معسكر لتنظيم «القاعدة» في اليمن، بأنه «غير ناجح».

وقال ترامب في ثلاث تغريدات على موقع «تويتر»: إن «على السيناتور مكين أن لا يتحدث عن نجاح أو فشل المهمة إلى وسائل الإعلام، فهذا يقوّي العدو، إنه (مكين) يخسر (شعبيته) منذ مدة طويلة حتى لم يعد يعرف معنى النجاح».

وأضاف موجها حديثه للسيناتور الأمريكي، «كل ما عليك فعله أن تنظر إلى الفوضى التي تغرق بلادنا فيها، نحن غارقون في الصراع في كل مكان (من العالم)».

وتابع «بطلنا (الجندي الأمريكي الذي قتل في هجوم اليمن) مات في مهمة ناجحة، ليست فاشلة، لقد حان الوقت لأمريكا أن تصبح ذكية وتبدأ بالفوز من جديد».

في الموازاة، أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيستقبل الاثنين المقبل رئيس الوزراء الكندي جستين ترودو. ومن المتوقع أن يبحث الجانبان اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية (نافتا).

وقال بيان للبيت الأبيض»سيرحب الرئيس ترامب يوم الاثنين الموافق 13 فبراير (شباط) 2017، برئيس الوزراء الكندي جستين ترودو في البيت الأبيض».

وأضاف أن كلا الجانبين «يتطلعان إلى حوار بناء حول تقوية العلاقات بين البلدين».

ومؤخراً، انتقد الرئيس الأمريكي اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية، التي تدعم حرية انتقال البضائع بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك دون فرض ضرائب عليها، داعياً إلى إعادة التفاوض على بنودها.

وخلال حملاته الانتخابية، وصف ترامب الاتفاقية بأنها «أسوأ اتفاقية تجارة أُبرمت في تاريخ الولايات المتحدة».

واتفاقية التجارة الحرة دخلت حيز التنفيذ في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في 1994، وبموجبها تم إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، بهدف مساعدة أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة، عبر تخفيض التكاليف وتسهيل عمليات البيع والشراء.

إلى ذلك، أدى جيف سيشنز اليمين الدستورية في المكتب البيضاوي ليتولى منصب وزير العدل.

وقال: «أنا بالفعل أحب وزارة العدل. وأهتم بتقاليدها وإرثها».

وأضاف أن «الولايات المتحدة تعاني من ارتفاع معدلات الجريمة»، واصفا هذه الظاهرة بأنها «نزعة دائمة وخطيرة تعرض صحة الشعب الأمريكي وسلامته إلى الخطر». وتعهد النائب العام الجديد «بإنهاء فوضى» الهجرة غير الشرعية.

في سياق منفصل، رفض شون سبايسر الناطق باسم البيت الأبيض، تأكيد أو نفي عزم ترامب اعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» وكذلك «الحرس الثوري» الإيراني منظمتين إرهابيتين.

ولكنه عبر عن التزام ترامب بمهاجمة ومعالجة التهديد الذي يفرضه الإرهاب الراديكالي الإسلامي.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز»، قد نشرت مسودة قرار أمريكي، يعطي الضوء الأخضر لنقل العناصر الذين يشتبه بانتمائهم لتنظيمات «إرهابية»، إلى معتقل غوانتانامو الأمريكي المقام في كوبا.

وقالت الصحيفة، الأربعاء، إن ترامب، قد يوقع القرار، قريباً.

ويقضي القرار بتوجيه وزير الدفاع، جيمس ماتيس، بنقل الموقوفين من تنظيمي «القاعدة» و»طالبان»، إضافة إلى عناصر تنظيم «الدولة» والمرتبطين به، إلى المعتقل سيىء السمعة، الواقع في قاعدة عسكرية أمريكية في خليج «غوانتانامو»، جنوب شرقي كوبا.

وأضافت الصحيفة أن القرار خضع للعديد من التعديلات، ويعتقد أن «الصيغة الحالية هي النهائية، وسيتم المصادقة عليها».

ومنذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تتوارد أنباء عن سعي إدارة ترامب لإعادة الاعتقالات في غوانتانامو، وإعادة فتح سجون المخابرات الأمريكية خارج البلاد، واستخدام وسائل التعذيب خلال الاستجواب، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ألقى باللائمة على نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس في فشله بإغلاق معتقل غوانتانامو خلال فترة حكمه، كما وعد من قبل.

وفي رسالة وجهها إلى الكونغرس، في الساعات الأخيرة لفترته الرئاسية، قال أوباما: «على مدى 15 عاماً، اعتقلت الولايات المتحدة مئات من الأشخاص في مبنى الاحتجاز في خليج غوانتانامو، وهي منشأة لم يكن من المفترض وجودها أساساً».

وأضاف أن المعتقل «بدلاً من أن يبقينا آمنين (…) فإنه يقوّض الأمن القومي الأمريكي؛ فالإرهابيون يستخدمونه للدعاية ضدنا، وإدارته تستهلك موارد جيشنا في وقت نقوم فيه بتقليص الميزانية، كما أنه يؤذي شراكتنا مع حلفاء ودول نحتاج لتعاونهم ضد التهديدات الإرهابية المتزايدة».

ومنذ افتتاحه عام 2002 تعرض المعتقل الواقع في قاعدة غوانتانامو البحرية الأمريكية، في أقصى جنوب شرق كوبا، لانتقادات دولية تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان، فضلاً عن أن احتجاز المعتقلين هناك يتم من دون مذكرات اعتقال أو محاكمات.

ولدى تسلم أوباما الرئاسة عام 2009، بلغ عدد المعتقلين في غوانتانامو 242 معتقلاً، وتمكن من خفض العدد إلى 41 معتقلاً، وذلك من خلال الإفراج عن عدد منهم أو تقديمهم للمحاكمة أو تسليمهم إلى دولهم.