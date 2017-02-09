﻿البحريتان السعودية والإيرانية تشاركان اليوم مناورات عسكرية باكستانية

لندن ـ «القدس العربي»: أكّد قائد الأسطول البحري الباكستاني، الأدميرال عارف الله حسيني، أن القوات البحرية الإيرانيّة والسعوديّة ستشتركان في مناورة عسكرية مشتركة تنظمها البحرية الباكستانية في بندر كراتشي، فيما صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب الإيراني، علاء الدين بروجردي، أنهم مستعدون للحوار مع السعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية نقلاً عن جريدة «نواى وقت» الباكستانية، أن حسيني صرّح أن القوات البحرية الإيرانيّة والسعوديّة ستشتركان في مناورة بحرية تنظمها البحرية الباكستانية في ميناء كراتشي، ولمدة 5 أيام ابتداء من اليوم الجمعة 10 شباط/ فبراير 2017.

وأضاف «هذه المناورات هدفها إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة، والاستفادة من التجارب لدى مختلف الدول المشاركة، وهي ليست موجّهة ضد أحد».

وقال إن 70 دولة أرسلت طلبات من أجل المشاركة في هذا المناورات، لكن القوات البحرية لـ36 دولة ستشترك في هذه المناورات من بينها إيران والسعودية والصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وأستراليا.

وبين أن 15 مدمرة بحرية تابعة للدول المشاركة ستشاهم في المناورات التي يحتضنها ميناء كراتشي.

وفيما يتعلق ببدء حوار مشترك خليجي – إيراني بعد زيارة وزير الخارجية الكويتي إلى طهران، صرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب الإيراني، علاء الدين بروجردي، أنهم مستعدون للحوار مع السعودية.

وحسب وكالة «فارس» للأنباء التابعة للحرس الثوري، شدد بروجردي على أن بلاده لم تكن لديها أي مشكلة مع السعودية، وتابع «نحن مستعدّون للحوار معها».

وقال إنّ أمريكا لم تستطع تجاوز الخطوط الحمر التي رسمتها إيران لها في المنطقة. وأضاف «لن نسمح لهم بتجاوزها»، مؤكداً أن واشنطن لم تستطع تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها إيران، وأن بلاده ستواجه أي تهديد أمريكي.

ولفت النظر إلى أنّ الأمريكيين سعوا دائماً لهزيمة إيران، كما سعوا لتوجيه الضربات لحلفاء إيران ولاسيّما للمقاومة، لكنهم فشلوا برأيه.

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب الإيراني أنّ المواجهة العسكرية بين إيران وأمريكا هي الاحتمال الأضعف للتحقق، معلّلاً ذلك بأنّ الأخيرة تعرف قدرات إيران جيّداً، مشدداً على أن إيران ترفض أي اتّهامٍ لها بدعم الإرهاب، وأنّ قائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني، له دور مهم جداً في مواجهة الإرهاب ولاسيّما تنظيم الدولة والنصرة.