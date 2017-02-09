﻿السيسي: الجيش المصري ليس له ولاء مذهبي أو سياسي

القاهرة ـ «القدس العربي»: شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أن جيش بلاده «لا يوجد به أي ولاء مذهبي أو طائفي أو سياسي ولا حتى للرئيس».

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التثقيفية الـ24 للقوات المسلحة بعنوان «مجابهة الإرهاب ـ إرادة أمة».

وأضاف: «منذ 4 سنوات ونصف طلب مني السماح بدخول فئات معينة للجيش، ورفضت وقتها وقلت لن يدخل أحد الجيش سوى المصري الذي ليس له أي توجهات دينية، وقلت وقتها طول ما أنا موجود لن يدخل الجيش المصري سوى المصري فقط، وهذا ما حمى مصر؛ لأنه لو كان في الجيش أحد له توجه معين لوقف مع توجهه هذا».

وتابع: «الإرهاب هو أدهى وسيلة لتدمير الدول، مين يقدر يضرب سوريا وليبيا والعراق واليمن كدة؟ الإرهاب بس هو اللي بيضرب، ويستطيع أن يستمر في الضرب لسنوات طويلة»، مضيفاً: «هذه أول رسالة لنا جميعا».

وزاد: «أقول للجيش عرفت عظمة وشرف مهمتك، وقدسية مهمتك أنت والشرطة؛ لأنك تحمي شعبا كي لا يكون لاجئا ومروعا».

وأضاف: «الجيش يحمي شعبا ودولة من الضياع، وأمة من التشرذم، كما أنه يحمي فكرة الدين»، متابعًا: «مصر في حرب منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولا أحد يحس بها».

وغاب عن الندوة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،، في أعقاب مواجهة بين المؤسسة الدينية والرئاسة، على خلفية إجماع أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر على رفض الاستجابة لدعوة أطلقها السيسي بعدم الاعتداد بالطلاق الشفهي في مصر والاعتماد على الطلاق الموثق بين الأزواج.

فيما حضر الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، وقال خلال كلمته في الندوة، «إن الجيش المصري هو الشعب ؛ لأن غالبية شباب مصر تجندوا وتدربوا بالجيش، وكانوا جزءا منه»، متابعًا: «الجيش المصري مدرسة وليس مجرد مكان للتجنيد».

وأضاف: «لم نسمع أبدًا عن جيش دمرت أهم إمكانياته، ثم بعد أسبوع بدأ حرب استنزاف، واستطاع خلال 6 سنوات فقط تحقيق النصر ورفع العلم المصري»، متابعًا: «الجيش المصري مؤمن وإيمانه فطري وليس متكلفا».

وتابع: «عقيدة الجيش المصري هي الولاء، فأنتم في مصر قد لا تدركون قيمة أن تعيشوا في كنف دولة قائمة وجيش ولاؤه واحد، أخوكم من بلاد لم تعد فيها دولة، حيث أعيش في دولة دمرت بمشاركة من جيشها الذي انقسم على نفسه»، متابعًا: «قد لا يستطيع أي سياسي أن يقول هذا الكلام بهذا الوضوح، لكني في بلد تمزق كل يوم».

وحضر الندوة كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، والفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع المصري، وعدد من الوزراء الآخرين.

وعرض منظمو الندوة، في البداية، فيلمًا تسجيليًا بعنوان «حرب وجود» يرصد أثار الإرهاب المدمر على دول المنطقة، كما يرصد «دور القوات المسلحة المصرية في محاربة الإرهاب، والتصدي لأفعالهم الإجرامية».