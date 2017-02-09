﻿«الجزيرة» تستنكر تمديد السلطات المصرية حبس صحافيها محمود حسين

الدوحة ـ «القدس العربي»: نددت شبكة الجزيرة الإعلامية بإصدار القضاء المصري، قرار تمديد حبس صحافيها محمود حسين لمدة 45 يوماً، وطالبت بإطلاق سراحه فوراً.

وأشارت الشبكة، التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا لها، في بيان إلى أن «السلطات المصرية قد أوقفت الزميل محمود حسين عند وصوله إلى مطار القاهرة في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ثم اعتقلته بعد صرفه من المطار، واقتادته قوات الأمن من بيته وجددت حبسه بعد ذلك أربع مرات على ذمة التحقيق». وبحسب المصدر، فقد نسبت السلطات المصرية لمحمود حسين تهماً ملفقة منها «بث صور وأخبار كاذبة، وتلقي أموال من جهات خارجية لتشويه صورة البلاد».

ويعاني الصحافي العامل في الجزيرة، حسب بيان الشبكة، من ظروف مهينة في سجن تأديبي في زنزانة انفرادية، محروماً من حقوقه كسجين احتياطي، وهو وضع يفتقر إلى أبسط الحقوق التي يكفلها القانون للمعتقلين، ويتعارض مع إجراءات التقاضي العادلة.

وفندت كل الاتهامات الموجهة لمحمود حسين، وأدانت سجنه ظلما، وانتزاع اعترافات وتصريحات منه قسراً وتحت التهديد. كما حملت السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وأدانت الجزيرة أيضاً، حملة التشهير التي تشنها السلطات المصرية عبر وسائل إعلام محلية ضد العامل لديها والمعتقل قبل توجيه أي تهم رسمية. وأكدت أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية والأعراف والممارسات المعمول بها لضمان حرية الصحافة والتعبير.

وطالبت المنظمات الحقوقية والإعلامية وكل الجهات والشخصيات المساندة لحرية الصحافة، بالتنديد باعتقال حسين، ومواصلة الضغط على السلطات المصرية وممثليها في العالم للإفراج عنه وإنهاء معاناته.

وجددت شبكة الجزيرة، وقوفها الدائم مع صحافييها وكل العاملين فيها، والتزامها التام برسالتها المهنية وميثاقها الشرفي، وسعيها إلى نقل الخبر والصورة الكاملة للحدث في مصر والعالم بموضوعية واحتراف.

كما نددت باعتقال أي صحافي أو تعريضه للمضايقات والتهديد من دون أن يقترف ذنباً سوى القيام بعمله بمهنية كاملة. ودعت لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصدار ميثاق عالمي يضمن حماية الصحافيين وسلامتهم، مشددة على أن حرية الصحافة والتعبير قيمة أساسية من قيم الديمقراطية، فالصحافة ليست جريمة».