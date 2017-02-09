﻿توتر أمني في البصرة بعد اغتيال قيادي في «حزب الله» العراق

البصرة ـ «القدس العربي»: تصاعد التوتر الأمني في محافظات جنوب العراق، بعد اغتيال زعيم «حزب الله» في محافظة البصرة، ومحاولة قتل مدير مؤسسة تابعة للمجلس الاعلى الإسلامي في ميسان، فضلاً عن حوادث أمنية أخرى.

وأفادت مصادر أمنية في البصرة، بأن الأمين العام لميليشيا «حزب الله» في البصرة باسم الموسوي، لقي مصرعه نتيجة عملية اغتيال قام بها مسلحون مجهولون»، وسط المدية الواقعة اقصى جنوب العراق.

وذكرت أن «الموسوي قد فارق الحياة متأثرا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه».

والموسوي، كان عضوا سابقا في مجلس محافظة البصرة، ومتهم بقضايا تصفية وقتل للعديد من المدنيين في البصرة.

كما إن «حزب الله» العراق، هو أحد الميليشيات المتنفذة في البصرة، التي انضوت ضمن «الحشد الشعبي» الذي تأسس بناء على فتوى المرجعية الشيعية لمساعدة القوات الأمنية في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وأشارت المصادر إلى أن عدة حوادث وقعت في يوم اغتيال الموسوي يتوقع أن تكون ردود افعال على عملية الاغتيال، حيث سمع في محافظة البصرة دوي ثلاثة انفجارات. ويرجح أن يكون أحد هذه الانفجارات في منطقة البصرة القديمة، والآخر في دور الهندية، وقد نجمت عن عبوات ناسفة، حسب معلومات أولية.

كذلك، أصيب شخصان يعملان في مجلس محافظة البصرة، باطلاق نار في منطقة الحيانية من قبل مسلحين مجهولين.

وتشير مصادر مطلعة في البصرة، إلى أن المحافظة التي تعتبر منفذ العراق البحري الوحيد، تشهد صدامات سياسية وأمنية عديدة بين أقطاب المليشيات بسبب الصراع على تقاسم النفوذ والمنافذ الاقتصادية والعمولات. كما تنتشر فيها تجارة السلاح والمخدرات والجريمة المنظمة بشكل واسع.

وفي ميسان المجاورة للبصرة، أعلنت المصادر الأمنية في مجلس المحافظة، عن نجاة مدير عام مكتب مؤسسة شهيد المحراب، رمضان الموسوي، من محاولة اغتيال.

وقال رئيس اللجنة سرحان الغالبي، إن»الموسوي تعرض إلى عدة اطلاقات نارية من قبل مجهولين وسط مدينة العمارة دون أن يصاب بأي أذى باستثناء أضرار مادية بسيطة لحقت بسيارته، وواجهة منزله الواقع وسط مدينة العمارة»، مشيرا إلى أن «قيادة شرطة المحافظة شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات محاولة الاغتيال».

وتعد مؤسسة شهيد المحراب، إحدى واجهات المجلس الاعلى الإسلامي بقيادة عمار الحكيم.

ونوه إلى أن «المحافظة تعاني من نزاعات عشائرية اثرت سلبا على الوقع الامني فيها، طالب الحكومة الاتحادية بالتدخل والقيام بإرسال قوة امنية للحد من تلك النزاعات».

وتخوض الاحزاب والتنظيمات السياسية والميليشيات في محافظات جنوب العراق، هذه الايام صراعا سياسيا وامنيا واسعا مع اقتراب موعد انتخابات المحافظات ومساعي كل طرف لكسب الشارع الشيعي، إضافة إلى الصراع على المصالح الاقتصادية والهيمنة على المشاريع الحكومية والمنافذ الحدودية التي تدر موارد مالية ضخمة لهذه التنظيمات.