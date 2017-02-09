﻿جورج نعمة يسأل الحبيبة: «بتتذكري»؟

بيروت – «القدس العربي»: جورج نعمة صوت لبناني شاب كبير، نقي وقادر على الغناء الصعب. احساسه الفني غاية في الرقة والانفعال. غنى لسنوات في سهرات غير تجارية وها هو يدخل عالم الأغنيات الخاصة التي تحمل اسمه دون دعم من شركات انتاج ضخمة.

بعد نجاح أغنيته «يا تفيدة» يقدم جورج أغنية جديدة تحمل عنوان «بتتذكري» وذلك بمناسبة عيد الحب من كلماته وألحانه، توزيع جورج قسيس، وهي متوافرة عبر الأسواق والمتاجر الرقمية الكبرى ومنها موقع وتطبيق أنغامي، وموقع يوتيوب. كما بدأ بثها عبر أثير اذاعات محلية وعربية.

وحسب المصادر فقد حققت الاغنية إقبالاً كبيراً منذ الأيام الأولى على إتاحتها إلكترونياً وقد تُرجم ذلك من خلال الأرقام التي حصدها جورج محتلاً مراتب متقدّمة في الـTop Arabic Songs Charts على «أنغامي» وفي بلدان عربية عدة.

تجدر الإشارة إلى أن «بتتذكري» هي الأغنية الثانية الخاصة بالفنان جورج نعمة حيث يثبت من خلالها قدراته الفنية المتميزة وأسلوبه الخاص بالغناء. ومن المعروف أن جورج نعمة ولد وترعرع في عائلة فنية عريقة، وقد درس الموسيقى وتخصص بالإخراج. وهو من يتولى اخراج حلقات برنامج «موسيقى الشعوب» الذي جال به مع شقيقته الفنانة عبير نعمة الكثير من دول العالم.