﻿طيف دونالد ترامب حاضر في مهرجان برلين السينمائي

برلين – أ ف ب: انطلق مهرجان برلين السينمائي في دورته السابعة والستين أمس مع عرض عالمي أول لفيلم «دجانغو» الذي يروي سيرة اسطورة الجاز الغجري دجانغو رينهارت واضطهاد عائلته من قبل النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، في حدث يخيم عليه ظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتزخر دورة هذا العام بسير الفنانين، فيما يتنافس 18 فيلماً لنيل جائزة الدب الذهبي التي ستسلم في 18 شباط/فبراير الجاري من جانب لجنة يرأسها الهولندي بول فيرهونين مخرج «روبوكوب» و»باسيك إنستينكت» و«إيل».

طيف الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب حاضر في الدورة الحالية للمهرجان الالماني، مع ابداء لجنة التحكيم لهذا الملتقى السينمائي العريق روح تحد والتزام الخميس قبيل انطلاق الحدث. فقد أكدت الممثلة الأمريكية ماغي غيلنهال خلال مؤتمر صحافي لاعضاء اللجنة «كوني أمريكية في مهرجان دولي امر مذهل. اريد ان يعلم الجميع ان ثمة كثيرين في بلدي مستعدون للمقاومة»، في اشارة إلى الوضع السياسي الحالي في الولايات المتحدة.

أما المكسيكي دييغو لونا الذي يظهر في الجزء الاخير من سلسلة افلام «ستار وورز» (روغ وان) فقد اختار التعليق بطريقة فكاهية متطرقا إلى الجدار الحدودي الذي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إقامته بين المكسيك والولايات المتحدة. وقال «سأحقق في طريقة هدم الجدران، ثمة خبراء كثيرون (في هذا المجال في برلين) وأريد العودة إلى المكسيك مع معلومات»، مضيفاً «الامر الايجابي الوحيد هو أنه يجب أن يصدر رد فعل (على مشروع دونالد ترامب) واريد المشاركة في ذلك». وتابع الممثل الذي يعتبر أحد النجوم الصاعدين في هوليوود «لسنا هنا لتوجيه رسالة بل للاستماع إلى الاصوات المختلفة والاحتفاء بها». وكرر السينمائي الهولندي بول فيرهونن من ناحيته رغبته في «رؤية افلام مختلفة مثيرة للجدل» وحصول «نقاشات محتدمة» في داخل اللجنة التي تضم ايضا الفنان الايسلندي اولافور الياسون والمخرج الصيني وانغ كوانان والمنتجة التونسية درة بوشوشة والممثلة الالمانية يوليا يينتش.

وتشكل الأفلام التي تتناول سير حياة محور دورة العام 2017 من المهرجان ولا سيما حياة فنانين. ففي الافتتاح مساء الخميس يعرض فيلم «دجانغو» في عرض عالمي اول. ويروي الفيلم الاول للفرنسي إيتيان كومار حياة اسطورة الجاز الغجري دجانغو رينهارت وتفاصيل كثيرة لا يعرفها الرأي العام في شأن الاضطهاد الذي تعرضت له عائلته على يد النازيين. وقال ايتيان كومار قبل إطلاق الفيلم ان العمل يتناول قصة شخصية «اعمته موسيقاه فلم يعد ير التغييرات في العالم قبل ان يقع ضحية الحرب».

اللاجئون هذه السنة أيضاً

وعلى مدى 11 يوما، سيعرض حوالى 400 فيلم من سبعين بلداً في اطار هذا المهرجان وهو الاكبر في اوروبا والوحيد المتاح امام العامة. وجرياً على عادته، يعرض مهرجان برلين السينمائي هذا العام ايضاً افلام مؤلفين وانتاجات أمريكية ضخمة.

ويقدم بالتالي فيلم «لوغان» ثالث اجزاء مغامرات البطل الخارق وولفيرين مع هيو جاكمان في عرض اول. وسيتاح ايضا لجمهور المهرجان مشاهدة فيلم «تي 2 تراينسبوتينغ» للبريطاني داني بويل، وهو تتمة الفيلم الشهير في التسعينيات بعد عقدين على عرضه.

وفي مواجهة هذه الأسماء الكبيرة في عالم السينما، يقدم سينمائيون مشهود لموهبتهم مثل البولندية اغنيشكا هولاند («أوروبا أوروبا») وهي احدى المخرجات الأربع المشاركات في المنافسة، والروماني كالين بيتر نيتسر الحائز جائزة الدب الذهبي في 2013، اعمالهم الجديدة في المهرجان. ومن بين نجوم المهرجان ايضا هذا العام ريتشارد غير ولورا ليني وريبيكا هال وكلوي سيفينيي في فيلم التشويق «ذي دينر» الذي يتناول قصة عائلتين يربطهما سر رهيب.

وسيدافع الممثل الأمريكي ريتشارد غير عن قضية التبت على هامش مشاركته في المهرجان وستستقبله المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التي استقبلت العام الماضي جورج كلوني وبحثت معه في موضوع اللاجئين إلى اوروبا. وقد فاز بجائزة الدب الذهبي العام الماضي فيلم «فوكوماري» الايطالي الذي يتناول ازمة المهاجرين. وسيكون هذا الموضوع حاضراً هذه السنة ايضاً.

ومن الأفلام المرشحة للفوز في اطار المسابقة الرسمية فيلم «الجانب الآخر للأمل» للفنلندي اكي كوريسماكي وهو يروي حياة لاجئ سوري في هلسنكي. وقد أعد المهرجان كما في العام الماضي تحركات تضامن مع عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى برلين منذ العام 2015 مع عروض أفلام مخصصة للاجئين وجمع المال ومشاغل تثقيفية.