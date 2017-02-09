﻿زيادر برجي يغني «حبيبي» في عيد الحب

بيروت – «القدس العربي» : دخل الفنان اللبناني زياد برجي ورشة احتفالات عيد الحب عبر أغنية جديدة تحمل عنوان «حبيبي» وهي متوفرة في الأسواق، وعلى المواقع الرقمية الكبرى. الأغنية رومانسية يغني من خلالها زياد الحب بإحساسه المميز. موضوع الأغنية يحكي عن العاشق المعذب والمكتوي بنار البعد والفراق.

صحيح أن الفكرة عولجت كثيراً إنما الصيغة التي تناولت فيها أغنية «حبيبي» الموضوع جديدة، لا سيما في قائمة الأغنيات السابقة التي قـدمها برجـي الـذي رغب بأن يرافق بصوته كل العـشاق في عيـدهم.

يذكر أن أغنية «حبيبي» هي إحدى أغنيات ألبـومه المقرر طـرحه في الأسـواق العـربية مـع بـداية موسـم الصيـف المقبـل وهي من كلمات الشاعر أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع شـريف قاسـم، ومـن إنتـاج شرـكة StarBuzz Entertainment التـي تتـولى إنتـاج وتوزيع كافة أعمال زياد الغنائية.