﻿الدار البيضاء تحتفي بكلاسيكيات السينما المصرية و«كل ما تريده لولا» لنبيل عيوش

الرباط – «القدس العربي» : تحت شعار «ما الذي فعلناه بأحلامنا» ينظم متحف مؤسسة عبد الرحمان السلاوي في مدينة الدار البيضاء المغربية معرضاً فنياً تحت شعار «هوليود على النيل» على امتداد شهرين كاملين يعرض خلالهما أعمالاً فنية معاصرة عن الفترة الذهبية للسينما المصرية بعيون فنانين عرب، وذلك ما بين 15 شباط/ فبراير حتى 15 نيسان/ أبريل.

المعرض يسائل، حسب البلاغ الصحافي للملتقى، الذاكرة السينمائية والفنية للسينما المصرية وخاصة الفترة الممتدة ما بين 1940 حتى 1960 والتي يطلق عليها العصر الذهبي أو «هوليود على النيل»، في إشارة إلى الإبداع الكبير الذي قدمته السينما المصرية للعالم العربي سواء على مستوى الكتابة أو الإخراج أو التمثيل، والذي كان متقدماً على عصره مقارنة ببقية الدول العربية… حيث بصم رواد هذه الفترة، بصورها وخيالها وموسيقاها، اجيالاً كثيرة من النساء والرجال العرب من لبنان حتى المغرب وجعلهم يعيشون ويعشقون ويصدقون الحلم عبر السينما، وأثروا في واقع عربي كان يعيش تغيرات كبيرة عقب حصوله على استقلاله…

يشارك في هذا المعرض ستة فنانين معاصرين عرب من الجزائر والمغرب وفرنسا وتونس ومصر، هم مريم ابو زيد، زليخة بو عبد الله، نبيل بطرس، منى جمال سيالة، خليل نماوي وغيثة صقلي، يعاودون زيارة العصر الذهبي للسينما المصرية، كل من زاويته، على إعادة رسم هذه الفترة في أعمال فنية وجمالية تنطق بالحنين للماضي. لوحات لأسمهان، أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، شادية وغيرها من الوجوه الفنية والسينمائية التي صنعت جزءاً من المخيلة العربية الحديثة، ملصقات وأعمال فنية معاصرة متميزة تم الاشتغال عليها لإعادة الحياة للذاكرة وللأسماء التي صاحبت وعي جيل عربي كامل بنفسه وبالعالم من حوله، قبل أن يستيقظ على النكبة والهزيمة.

وتطرح التظاهرة سؤال الأحلام التي تغيرت وواقع القاعات السينمائية التي تتراجع في مجالنا الحضري، كما تسائل ذاكرة هذا الارث السينمائي الشاهدة على ابداع متميز ما زال مصدراً تستوحي منه الذاكرة الجماعية العربية. وإلى جانب العرض الفني الأساسي يلتقي الجمهور مع ندوات ولقاءات مع فنانين وسينمائيين ومفكرين وكتاب وعروض وثائقية وأفلام بَصَمَت تلك الفترة الذهبية.

سيتم عرض وثائقي بعنوان «هوليود على النيل» لسعيدة بوخمال، كنوع من التكريم الموسيقي الذي يوثق لأفلام هذه الفترة وفي «فقرة أدبية» برمجت هذه التظاهرة الفنية التي تم تنظيمها بتنسيق مع المركز الثقافي المصري في المغرب، لقاءات ثقافية عدة نذكر منها لقاء مع الفنانة الجزائرية زليخة بوعبدالله والكاتبة المغربية ياسمين الشامي، حول فيلم «عفريتة هانم» لهنري بركات ولقاء خاص حول حياة الفنانة والراقصة المصرية سامية جمال التي جسدت قوة الجمال الانثوي والرقص الشرقي في مصر، وعرض فيلم «أهلاً مستر بركات»، و فيلم «فاطمة» لأحمد بدرخان، ولقاء مع الباحثة «ليا مورين» المتخصصة في الحفاظ على التراث السينمائي للعالم العربي وحسن بلقاضي، صاحب سينما الريف في الدار البيضاء، كما يلتقي جمهور الملتقى مع ندوة حول واقع المحافظة على التراث السينمائي في المغرب وبقية دول شمال افريقيا ودور الفنانين والمجتمع المدني للحفاظ على هذا الارث.. إضافة إلى لقاءات أخرى تحتفي بالمشاركين بالمعرض الفني المعاصر لهذه التظاهرة.

مفاجأة الاختتام ستكون بفيلم للمخرج المغربي نبيل عيوش بعنوان «كل ما تريده لولا»، الذي يقدم نظرة سينمائية بعيون مغربية عن مصر، وتدور أحداثه حول شابة تعيش في نيويورك وتحلم بأن تصبح راقصة ولقائها مع رجل مصري تقع في حبه وتكتشف عبره حكاية الراقصة المصرية اسمهان، احدى اشهر الراقصات في مدينة القاهرة وقرارها بالسفر إلى مصر من أجل الحب والرقص معاً.