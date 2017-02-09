﻿لطيفة تحتفي بأم كلثوم وشادية على طريقتها

تونس – «القدس العربي»: نشرت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها الشخصي في موقع «تويتر» مقطع فيديو لجنازة كوكب الشرق أم كلثوم احتفاء بالذكرى الثانية والأربعين على وفاتها.

ويظهر المقطع احتشاد ملايين المصريين لتشييع الراحلة إلى مثواها الأخير، وعلقت لطيفة بقولها «ألف رحمة على روح أعظم مطربة كوكب الشرق في ذكرى وفاتها».

كما نشرت صورة للفنانة شادية (دلّوعة السينما المصرية) والتي تحتفل بعيد ميلادها الثالث والثمانين، حيث كتبت لطيفة «العظيمة الرائعة شادية ربنا يطول في عمرك ويخليكِ لينا (…) مهما اتكلم عنك لا ولن يكفي».

وكانت آمال مديرة منزل الفنانة شادية نفت ما روجته بعض وسائل الإعلام حول إصابتها بمرض «الزهايمر»، مشيرة إلى أنها «بصحة جيدة، إلا أنها بدأت تنسى بعض الأشخاص، والتفاصيل، مما يعوق تواصلها مع الآخرين».

وأضافت في تصريحات صحافية «السيدة شادية ليست لها طقوس معينة في الاحتفال بعيد ميلادها، فهي إنسانة بسيطة للغاية ولا تتكلف في أي شيء في حياتها، كما تحرص على الصلاة والذكر في معظم الأوقات، ونسيانها لبعض الأشخاص لا يعني أنها مصابة بالزهايمر، بل هي مجرد توهة بسيطة».