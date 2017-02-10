﻿أمسية فكرية وموسيقية لتكريم صادق العظم في برلين

لندن ـ «القدس العربي»: تنظم مؤسستا «ابن رشد للفكر الحر» و«صادق جلال العظم للثقافة والتعليم» غداً أمسية تكريم في مدينة برلين الألمانية للمفكر السوري الراحل صادق جلال العظم الذي توفي في 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد معاناة قصيرة الأمد مع المرض.

يشارك في الأمسية كل من إيمان شاكر العظم التي تحكي قصتها مع المفكر بصوت الشاعرة السورية لينا الطيبي، والبروفيسور فيرنر إنده (المانيا)، وعمر العظم، ابن الفقيد، والدكتور كارستن فيلاند (المانيا)، والكاتب الفلسطيني خالد الحروب، ويلقي كلمة رابطة الكتاب السوريين عضو أمانتها العامة محمد شاويش.

تتضمن الأمسية موسيقى لعازف العود والمؤلف الموسيقي العراقي نصير شمه، وكاترين ليكور (فرنسا) يرافقها زياد الحكيم (سوريا) على البيانو وكورال حنين لإحياء التراث الشعبي السوري، كما تشارك في الأمسية مغنية الأوبرا العالمية لبانة القنطار.

ترعى الأمسية مؤسسات صندوق الأمير كلاوس، ومؤسسة أصدقاء هاينريخ بول، ورابطة الكتاب السوريين.

تبدأ الأمسية في السابعة مساء يوم غد الجمعة 10 شباط/فبراير في صالة الاحتفالات في مبنى بلدية برلين.