﻿نفياً للشائعات… مظفر النواب في وضع صحي مستقر

لندن ـ «القدس العربي»: نفى حازم الشيخ الأخبار التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول رحيل الشاعر مظفر النواب، وقال خلال اتصال مع «القدس العربي»: «مرة أخرى تطالعنا الصحافة والمواقع الإلكترونية بأخبار كاذبة وشائعات تطال حياة النواب، وتحاول النيل منه أو من اسمه، مرة معنوياً تتحدث عن حاجته، أو أنه وحيد ومهمل، أو غيرها من محاولات التشويه المعنوي. ومرة أخرى تؤكد وفاته فتمتلئ المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بالرثاء والمقالات الممجِدة، من أشخاص في أغلبهم أدعياء محبة، وذلك في أوقات مشبوهة وليست مستغربة».

وأضاف أنه مهما يصدر من نفي لتلك الشائعات تبقى مستمرة وبازدياد، ومن أشخاص لم يتصلوا به أو يلتقوا معه أو يعلموا شيئا عن حالته الصحية منذ سنوات طويلة، ناهيك عن بعض المسؤولين الذين يستغلون شائعات كهذه للاتصال والسؤال عنه، لتعاود المواقع والأشخاص بالتطبيل لاتصال «المسؤول» واهتمامه بالثقافة والمثقفين!

وأوضح أن الشاعر مظفر النواب يعيش وضعا صحيا معروفا للمقربين منه (فهو يعاني من مرض الباركنسون)، لكنه في وضع صحي مستقر، وهو موجود في الشارقة – الإمارات العربية، وليس في حاجة لأحد، ولن تنال منه تلك الشائعات أو مروجوها.

وتساءل الشيخ وهو «صديق الشاعر والمشرف الوحيد على رعايته ومتابعة وضعه الصحي» بأن مظفر كان محقا حين قال «وطني ..هل أنت بلاد الأعداء؟»

دمت يا أبا عادل بخير وعافية لمحبيك الحقيقيين.. «اللهم اكفني شر أصدقائي» .