نفياً للشائعات… مظفر النواب في وضع صحي مستقر
لندن ـ «القدس العربي»: نفى حازم الشيخ الأخبار التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول رحيل الشاعر مظفر النواب، وقال خلال اتصال مع «القدس العربي»: «مرة أخرى تطالعنا الصحافة والمواقع الإلكترونية بأخبار كاذبة وشائعات تطال حياة النواب، وتحاول النيل منه أو من اسمه، مرة معنوياً تتحدث عن حاجته، أو أنه وحيد ومهمل، أو غيرها من محاولات التشويه المعنوي. ومرة أخرى تؤكد وفاته فتمتلئ المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بالرثاء والمقالات الممجِدة، من أشخاص في أغلبهم أدعياء محبة، وذلك في أوقات مشبوهة وليست مستغربة».
وأضاف أنه مهما يصدر من نفي لتلك الشائعات تبقى مستمرة وبازدياد، ومن أشخاص لم يتصلوا به أو يلتقوا معه أو يعلموا شيئا عن حالته الصحية منذ سنوات طويلة، ناهيك عن بعض المسؤولين الذين يستغلون شائعات كهذه للاتصال والسؤال عنه، لتعاود المواقع والأشخاص بالتطبيل لاتصال «المسؤول» واهتمامه بالثقافة والمثقفين!
وأوضح أن الشاعر مظفر النواب يعيش وضعا صحيا معروفا للمقربين منه (فهو يعاني من مرض الباركنسون)، لكنه في وضع صحي مستقر، وهو موجود في الشارقة – الإمارات العربية، وليس في حاجة لأحد، ولن تنال منه تلك الشائعات أو مروجوها.
وتساءل الشيخ وهو «صديق الشاعر والمشرف الوحيد على رعايته ومتابعة وضعه الصحي» بأن مظفر كان محقا حين قال «وطني ..هل أنت بلاد الأعداء؟»
دمت يا أبا عادل بخير وعافية لمحبيك الحقيقيين.. «اللهم اكفني شر أصدقائي» .
الله يطول في عمرو ويرزقه الصحة والعافية، شاعر وأديب ذو رؤية وقعية وحادة ولسان جريئ وسليط على المستبدين من الحكام العرب، وقد قال قصيدة في السبعينات شتم فيها الحكام العرب في حضرة المقبور حافظ الأسد فقال أحد الحرس للشاعر أستثني يا هذا ويقصد أستثن ممن طال لسانك الرئيس الحاضر حافط الأسد وربما زعماء أخرون أيضا كان حاضرين، لكن مظفر النواب وبكل شموخ وثبات واصل شتمه بل ويوتيرة وكلمات أكثر قساوة مؤكدا أنه لن يستثني منهم أحدا، وأذكر أنه جاء في سياق هذه القصيدة ما يفيد بأنه وصفهم قائلا: لحضيرة خنزير أطهر من أطهركم .. أي الحكام العرب، بل وصفهم بأقبح وبأسوء من ذلك بكثير.