توسع سياسة الاستيطان الإسرائيلي Feb 10, 2017 توسع سياسة الاستيطان الإسرائيلي Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - جريدةكاريكاتيركاريكاتير4
هناك رأي يقول : إنّ ترامب يعلم جيداً أنّ أيّة صفقة مع الفلسطينيين لا تتحقق من دون قبول إسرائيل بها ؛ لذلك هويسعى لتحقيق هذه الصفقة
فيتظاهربتأييد إسرائيل ( بقوّة ) كي يجعلها تثق به وتتجاوب مع رؤيته الجريئة ؛ حينما يقدّم بعض التنازلات للفلسطينيين.فهوهنا مثل طيرالوقواق
يسكن في عشّ غيره ؛ ويبيض ؛ فيأتي الطيرصاحب العشّ الغائب لينام على بيض الوقواق حتى يفقس وهويحسب أنّ البيض له ؛ وما هو له.
فتخرج أفراخ الوقواق قبل أفراخ ذلك الطير..من دون أنْ يرقد الوقواق على بيضه بل يستثمرالوقت باحثاً لالتقاط طعامه من دون رقاد في العشّ.
إنها الخديعة السياسية والغشّ ؛ من أجل تحقيق الصفقة ؛ ولوعلى بيض في العشّ.