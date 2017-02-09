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1 COMMENT

  1. هناك رأي يقول : إنّ ترامب يعلم جيداً أنّ أيّة صفقة مع الفلسطينيين لا تتحقق من دون قبول إسرائيل بها ؛ لذلك هويسعى لتحقيق هذه الصفقة
    فيتظاهربتأييد إسرائيل ( بقوّة ) كي يجعلها تثق به وتتجاوب مع رؤيته الجريئة ؛ حينما يقدّم بعض التنازلات للفلسطينيين.فهوهنا مثل طيرالوقواق
    يسكن في عشّ غيره ؛ ويبيض ؛ فيأتي الطيرصاحب العشّ الغائب لينام على بيض الوقواق حتى يفقس وهويحسب أنّ البيض له ؛ وما هو له.
    فتخرج أفراخ الوقواق قبل أفراخ ذلك الطير..من دون أنْ يرقد الوقواق على بيضه بل يستثمرالوقت باحثاً لالتقاط طعامه من دون رقاد في العشّ.
    إنها الخديعة السياسية والغشّ ؛ من أجل تحقيق الصفقة ؛ ولوعلى بيض في العشّ.

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