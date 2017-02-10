﻿إيران تحذف عبارة «أمريكا النمر الورقي» من تصريحات قائد «الحرس الثوري»

لندن ـ «القدس العربي»: حذفت الوكالات الإيرانية للأنباء عبارة «أمريكا النمر الورقي» من تصريحات القائد العالم لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، بعد ساعات قليلة من نشرها، فيما أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن قلقه إزاء الاتفاق النووي، قائلاً إن أمامهم أياما صعبة.

وحسب وكالة فرنسا للأنباء، بعد ساعات قليلة من نشر تصريحات اللواء محمد علي جعفري، حذفت الوكالات الإيرانية للأنباء ومنها وكالتا «سباه نيوز» و«فارس نيوز» التابعتان للحرس الثوري، عبارة «أمريكا النمر الورقي» من تصريحاته.

وكان جعفري، قد قال في كلمة أدلى بها يوم الأربعاء بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإيرانية إن الولايات المتحدة أصبحت نمراً ورقياً في العالم الإسلامي بل في العالم أجمع، وإن ذلك حصل بفعل مجد وعظمة الثورة الإسلامية الإيرانية.

وحذفت وكالتا «إرنا» الرسمية و«فارس نيوز»، تصريحات القائد العام للحرس الثوري بالكامل من موقعهما، فيما غيرت وكالة «مهر» للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية عبارة «أمريكا النمر الورقي» إلى «أمريكا نمر على الورق».

وقبل أيام قليلة، قال علي خامنئي إنه يشكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لأنه كشف عن وجه أمريكا الحقيقي.

وفيما يتعلق بمحاولات الرئيس الأمريكي لتعديل الاتفاق النووي، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن ترامب يسعى إلى إعادة التفاوض عن الاتفاق، ما ترفضه الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأوروبية. وتوقع أنه ستكون هناك أيام صعبة أمامهم لهذا السبب.

وخلال حديثه الخاص إلى جريدة «إطلاعات» الإيرانية، أعرب ظريف عن قلقه إزاء مستقبل الاتفاق، وقال إن الرئيس الأمريكي يعتبره أسوأ اتفاق مع إيران، لأن الأمريكان اعتادوا على أن يأخذوا أقصى ما يمكن أخذه من الآخرين.

وإلى ذلك، كتبت جريدة «واشنطن بوست» المقربة من الحزب الجمهوري الأمريكي أن وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية والمخابراتية الأمريكية لا ترى جدوى في تصنيف الحرس الثوري كمنظمة «إرهابية».

وأضافت الجريدة نقلاً عن مصادرة مطلعة رفضت الكشف عن هويتها، أن البنتاغون والأجهزة المخابراتية للولايات المتحدة تعارض تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، لأنها تعتقد أنه لا فائدة في ذلك.

وأوضحت أن هذه الأجهزة تشكك في جدوى وضع الحرس على قائمة الإرهاب، قائلة إن ذلك يعيق عملية محاربة الإرهاب في العراق وسوريا.

وأكدت مصادر في البيت الأبيض لـ«واشنطن بوست» أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.

ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، التعليق على الأنباء التي تحدثت عن معارضة البنتاغون لتصنيف الحرس الثوري إرهابياً.

وذكرت الصحيفة أنه إذا تم تصنيف الحرس على قائمة المنظمات الإرهابية، سيكون ذلك أول قرار في الولايات المتحدة يؤدي إلى تصنيف مؤسسة حكومية على قائمة الإرهاب، مضيفةً أن ذلك في حال حدوثه سيعزز المتشددين مقابل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.