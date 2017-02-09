﻿بلديتان و15مجلسا محليا فلسطينيا تلتمس للمحكمة العليا ضد ما يسمى بقانون التسوية

رام الله – «القدس العربي»: التمس سبعة عشر مجلسًا محليًا فلسطينيًا وهي 15 مجلسًا قرويًا وبلديتان، إضافة الى ثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينيّة هي مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، إلى المحكمة الإسرائيلية العليا مطالبين بإلغاء «قانون التسوية» المسمى إسرائيلياً «قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة 2017» باعتباره مناقضا للقانون الدولي الإنساني ولكونه غير دستوري. وقدم الالتماس كل من مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.

وجاء في الالتماس الذي قدمته المحاميتان سهاد بشارة وميسانة موراني من مركز عدالة والمحامي سليمان شاهين من مركز القدس، أن القانون يشكل انتهاكًا جسيمًا لحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية بالملكية: «ُهدر هذا القانون الحقوق الأساسية للفلسطينيين في الضفة الغربية ويتركهم دون أي حماية قانونية، إذ يمكّن القانون من سلب الأملاك الخاصة لصالح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية على أساس رؤية ايديولوجية- اثنية». كما أن الهدف المعلن والواضح للقانون، من شأنه أن يفضل مصالح مجموعة مقابل أخرى على أساس اثني ويؤدي إلى سلب أراضي الفلسطينيين لا يترك أي مجال للشك في أن هذا القانون يقع ضمن ما يُعرف كجرائم محظورة.

أما فيما يتعلق بصلاحية القانون فجاء في الالتماس أنه لا يمكن أن يسري على الضفة الغربية لأنه يعطل أعراف القانون الدولي: «القانون المطروح يلغي بشكل تام الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني على الحق بالملكية من خلال عرفٍ تشريعي إسرائيلي يمس بحقوق السكان المحميين في المناطق المحتلة. القانون الدولي الإنساني يمنع دولة إسرائيل كقوة احتلال من أن تستغل الأراضي المحتلّة لأغراض سياسية ولحاجات سكانها، بما ذلك بناء المستوطنات.»

وجاء في الالتماس أيضا «أن القانون ينتهك الحق في الكرامة للفلسطينيين سكان الضفة الغربية حيث أنه لا يؤدي إلى المس بالحق بالملكية الفردية للفلسطينيين فحسب، إنما هو يستهدف حقهم بالكرامة من خلال وضع مصالح إسرائيل الاستيطانية غير الشرعية فوق حقوق الفلسطينيين ويجري بناءً على ذلك سلب أملاكهم.»

وأرفق المتلمسون بالتماسهم صورًا جوية للمستوطنات التي بُنيت على أراضي المجالس القروية والبلديات الفلسطينية، مؤكدين على أن المبادرين إلى القانون حددوا سلفًا قائمة بالمستوطنات المستفيدة التي ستُصادر لصالحها الأراضي الفلسطينية الخاصة: «هناك قائمة أولية للمستوطنات التي يعرف المبادرون للقانون أنها مبنية على أراض فلسطينية خاصة وأن أصحابها يطالبون باستعادة حقوقهم على هذه الأراضي». على ضوء ذلك طالب الملتمسون المحكمة العليا بإلغاء «قانون التسوية».

ويأتي الالتماس في وقت أكد فيه رأفت عليان القيادي في حركة فتح في القدس أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على ما يعرف بقانون التسوية يعني أن الاحتلال الإسرائيلي تنصل من كل الاتفاقيات الدولية مع الفلسطينيين وعلى رأسها اتفاق أوسلو. وأضاف أن السلطة الفلسطينية جاءت بناء على اتفاق أوسلو كمرحلة انتقالية للوصول إلى دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية بناء على اتفاق أوسلو واستنادا لقرارات أممية صدرت بهذا الخصوص. وتابع القول «ونحن كفلسطينيين قدمنا كل ما علينا من التزامات لتحقيق هذا الإتفاق وبشهادة العالم أجمع كي نستطيع أن ننعم بالأمن والأمان في دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس». واستطرد «إلا أن الاحتلال الإسرائيلي وضع العراقيل الكثيرة أمام عملية السلام وقتل حلم الدولة الفلسطينية وعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع على الأرض من خلال مصادرة الأراضي وازدياد الاستيطان واقتحامات المسجد الأقصى والسيطرة عليه إلى أن وصل الأمر بحكومة الاحتلال الى شرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، متحدية بذلك القرارات الأممية التي كان آخرها قرار 2334 ويدين الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة ويشمل ذلك القدس الشرقية.

وتابع القيادي في فتح «هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعطي أي اعتبار لا للاتفاقيات الدولية ولا للقرارات الأممية من أجل تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهذه الممارسات الاحتلالية من شأنها نسف كل الجهود المبذولة من أجل حل عادل وشامل في المنطقة بشكل عام». وقال إنه إذا لم يتحمل المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة مسؤوليته بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين والالتزام أيضا بقرارات مجلس الأمن «فهذا يعني أننا في حل من أي التزام مع الاحتلال وسيفرض علينا الواقع أن نطالب بحيفا ويافا وعكا وبكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة من البحر إلى النهر لأن الاحتلال لن يستطيع أن يكسر إرادة شعب قدم آلافا من الشهداء والجرحى والأسرى لتحقيق أمانيه في أن يعيش في ظل دولته المستقلة». وختم بالقول «إن هذه القرارات الاحتلالية ستجر المنطقة برمتها إلى دوامة من العنف والذي سيتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال، مطالبا كافة الفصائل الفلسطينية بضرورة أن يكون هنالك لقاء شامل يضم كافة الفصائل الوطنية والإسلامية ويكون جدول أعمال هذا الاجتماع وضع استراتيجية فلسطينية شاملة لمواجهة هذا التصعيد دون التطرق لأي قضية خلافية.

واتفق النائب المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون مع عليان بالتأكيد على أن قانون التسوية والضم لأراضي الفلسطينيين الذي أقره الكنيست يأتي في سياق الممارسات العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق الأراضي الفلسطينية لشرعنة السرقة والنهب، داعياً جميع الأطراف الدولية والعربية والإسلامية إلى ضرورة مواجهته ورفضه ليس فقط من خلال الإدانة والاستنكار.

وأوضح أن خطر هذا القانون يتمثل في تبييض ونهب الأراضي الفلسطينية وإصباغ الشرعية من وجهة نظر الاحتلال على المستوطنات، خاصة في القدس والضفة الغربية، خدمةً للمشروع الصهيوني وحُلم إقامة الدولة اليهودية على كافة الأراضي الفلسطينية وطرد وتهجير وقتل الفلسطينيين. وأشار إلى أن المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية لدى الاحتلال اتفقت لخدمة هذه المخططات والاستراتيجيات التي يسعى الاحتلال لفرضها وتطبيقها.

واعتبر «إن هذا التشريع يتعارض مع اتفاقية جنيف واتفاقية روما وقرارات مجلس الأمن خاصة فيما يتعلق برفض الاستيطان حيث ولأول مرة يتم إقرار هذا القرار بحق الأرض الفلسطينية لتطبيقه في الضفة الغربية، مع أن القرارات المتعلقة بالضفة الغربية كانت تصدر من الحاكم العسكري كونها أراضي محتلة من وجهة نظر القانون الدولي والإسرائيلي والاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية».

وتابع «أن فرض القانون المدني على هذه المناطق يعني بالضرورة ضمها وانتهاء أي حلم لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 إضافة إلى تحدي العالم من قبل الاحتلال وضربه بعرض الحائط لكل القرارات الدولية».وطالب عطون القيادة الفلسطينية وبشكل مباشر وفوري لتنفيذ تعهداتها بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لمقاضاة وملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته الوطنية، وعلى رأسها جرائمه بحق القدس والمقدسات والأسرى في سجون الاحتلال والمستوطنات وغيرها من الجرائم.