﻿محكمة مغربية تقرر عدم قانونية جمعية «الحرية الآن» المدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان

الرباط – القدس العربي: قررت محكمة مغربية من الدرجة الثانية في الرباط ، بناء على طلب استئناف تقدمت به وزارة الداخلية، عدم قانونية جمعية تنشط في ميدان الحريات وحقوق الإنسان وإلغاء حكم سابق يؤكد حقها في الترخيص الذي رفضته وزارة الداخلية.

وقضت محكمة استئنافية الرباط الإدارية بعدم قانونية تأسيس جمعية «الحرية الآن» التي يتزعمها المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، إلى جانب مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين بالإضافة إلى صحافيين، في الملف المتعلق بالطعن بالاستئناف، الذي تقدمت به السلطات المحلية لولاية الرباط، ضد الحكم الابتدائي الصادر لفائدة «الحرية الآن»، وقال منجب القرار «مجانبا للحق وللقانون».

وأوضح أنه «توصل بحيثيات قرار محكمة الاستئناف الإدارية التي أشارت إلى أن اجتماع تأسيس الجمعية يجب أن يكون عموميا»، وهو الأمر الذي أكد المتحدث أنه غير قانوني بالاستناد إلى قانون الجمعيات.

وأضاف أن جهاز العدالة (القضاء) تابع للجهاز التنفيذي، ووصف القرار بـ»العدائي الذي يستهدف ثلة من الحقوقيين والمناضلين من مختلف التيارات السياسية التي تنتقد النظام وتردي الوضع الحقوقي بالبلد».

و قال إن «المغرب دخل مرحلة جديدة، في محاولة من الدولة الرجوع إلى المراقبة التامة للمجتمع المدني وخرق القانون، وإلزام الجمعيات بحضور ممثلي السلطة، وأن يكون التأسيس عموميا» مؤكدا أن جمعيته ستتجه إلى النقض من أجل استئناف هذا الحكم، وقال «لم يتم إخبارنا بحيثيات هذا الحكم رسميا، ولم يتوصل به المحامي مكتوبا».

وقال عبد الرحمن بن عمرو، نقيب المحامين سابقا، ومحامي هيئة الدفاع عن جمعية «الحرية الآن»، إن هذا القرار يعد ردة حقوقية، معبرا عن أسفه لما جرى خصوصا وأن المحكمة بنت حكمها على قرار سابق للغرفة الإدارية، يعتبرون فيه أن أي جمع تأسيسي لأي جمعية يجب أن يخضع للتجمعات العمومية، يعني «أصبح كل من هب ودب سيحضر لتأسيس هذه الجمعية».

وأوضح أنه إذا كانت القرارات تبنى على هذا الأساس فلا معنى لدور الجمعيات خصوصا «الجدية منها»، وسيصبح رجل السلطات وأي شخص آخر جزءا من الجمع التأسيسي وقد ينتخب فيها».

وأشار إلى قضية مشابهة لجمعية «الحرية الآن» سبق وأن علق عليها، وتتعلق بجمعية «اتحاد الطلبة من أجل تغيير النظام التعليمي»، وقال إنه لا يمكن تطبيق قانون الحريات الصادر 15/11/1958، كما وقع تعديله وتتميمه، الخاص بالتجمعات العمومية والاجتماع التأسيسي للجمعية، لأن موضوع هذا الظهير (قانون التجمعات العمومية) يختلف كل الاختلاف عن الظهير رقم 376-58-1 الخاص بتأسيس الجمعيات.

وأكد عبد الرحمن بن عمرو أن هذا الاختلاف يتجلى في «عدم وجود أي فصل في قانون تأسيس الجمعيات ينص على إخبار السلطة بتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع التأسيسي للجمعية وجدول أعمال الاجتماع، وعلى العكس من ذلك، فإنه طبقا للفصل 3 من قانون التجمعات العمومية، فإن كل اجتماع عمومي يكون مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع وموضوع الاجتماع».

وأكد حكم المحكمة، النهائي والحائز لقوة الشيء المقضي به، مشروعية قرار السلطات برفض الترخيص لجمعية «الحرية الآن» وبالتالي عدم قانونية تأسيسها. ولجأت الجمعية سنة 2014 إلى القضاء ضد سلطات الرباط بعدما رفضت منحها الترخيص.