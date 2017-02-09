﻿حزب الاستقلال المغربي ينفي مسؤوليته عن مقال نشر في صحيفته وأثار زوبعة ‏

الرباط – «القدس العربي»‏: سارع حزب الاستقلال المغربي إلى نفي مسؤوليته عن مقال، نشر في صحيفته وعلى موقعه الالكتروني، يتهم فيها أطرافا في الدولة أطلق عليهم صفة «الدولة العميقة»، بترتيب محاولة اغتيال لأمينه العام، وقال إن ما نشر لا صحة له، ولا يمثل موقف الحزب.

وقال بلاغ للحزب، الذي تعرف علاقته مع الدولة توترا منذ شهور، إن ما تم تداوله عشية يوم أول امس الأربعاء من مقتطفات من مقال نشر على الموقع الرسمي للحزب تحت عنوان «ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال»، تم نشره دون توقيع، وإن «ما نسبته بعض المواقع لقيادة حزب (الاستقلال)، هو أمر عار من الصحة».

وأضاف بلاغ أعرق الأحزاب المغربية، أن «هذه المادة تم تداولها في شبكة التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» منذ حوالي خمسة أيام، و»أن مضمونها يعبر عن رأي صاحبها ولا يمثل في شيء مواقف حزب الاستقلال». وأكد أن «المواقف الرسمية لحزب (الاستقلال) يتم التعبير عنها من خلال بلاغات أو بيانات أو تصريحات، وليس عبر مقالات للرأي».

وتم فيما بعد سحب المقال المذكور من الموقع، لـ«أن الحزب لا يتفق مع مضمون المقال وكاتب المقال موظف لدى الموقع، وليس بقيادي ولا يمتلك أي صفة تنظيمية فهو موظف يكتب مقالات رأي تعبر عنه».

وقال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال أنه على أتم الاستعداد للتبرع بأعضائه سواء كانت وفاته طبيبعية أو غير طبيعية، الأمر الذي تم تأويله على أساس أن شباط حاول الإشارة بشكل ضمني إلى أن حياته باتت مهددة.

وأوضح على شريط فيديو نشر على الصفحة الرسمية لحزب الاستقلال على «فيسبوك» أن ما قصده بتصريحاته هو تهديد القتل الذي تعرض له من طرف متطرفين محسوبين على تنظيم «الدولة» (داعش) قبيل الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، وهو التهديد الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام.

ونشرت صحيفة «العلم»، لسان حال حزب الاستقلال، افتتاحية بعنوان «ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟»، تطرقت فيه بلغة مباشرة وقوية إلى اعتزام أطراف في «الدولة العميقة» التخلص من زعيم «حزب الميزان» بأسلوب وادي الشراط في بوزنيقة.

ويوصف واد الشراط، بين الرباط والدار البيضاء بـ»المنطقة الملعونة»، حيث عرف بداية الستينيات محاولة الأجهزة الأمنية المغربية اغتيال الزعيم المغربي المهدي بن بركة مؤسس اليسار المغربي الحديث وزعيم الاتحاد الوطني (الاتحاد الاشتراكي فيما بعد) للقوات الشعبية وعرف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 حادثة غرق القيادي في الاتحاد الاشتراكي أحمد الزايدي في مجرى الوادي داخل سيارته، وبعد أسابيع قليلة يوم الأحد 7 كانون الاول/ ديسمبر، صدم قطار وزير الدولة/ نائب رئيس الحكومة، والقيادي في «العدالة والتنمية» عبد الله باها، فأرداه صريعا على الفور.

وانتقدت صحيفة «العلم» الأساليب التي تنهجها «بعض الأطراف من الدولة العميقة للنيل من رأس حميد شباط، أولا تصفية الحساب معه شخصيا، وثانيا محاولة خوصصة حزب الاستقلال، لتمر إلى محاصرة حزب العدالة والتنمية، والتخلص من أحزاب الشعب إلى الأبد».

وقالت إن «الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط حانت»، وهو ما يحيل إلى «أساليب واد الشراط، كأسلوب مغربي خالص، بهدف التخلص من السابحين عكس التيار». وأضافت أن «المقصود بأساليب واد الشراط جميع الأشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما، ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق واد الشراط، ومرورا بالمراجعات الضريبية وإخراج الملفات النتنة من الدواليب، دون نسيان المثول أمام من ترك خلف ظهره عبارة «وإذا حكمتم بين الناس أن أحكموا بالعدل»»، في إشارة إلى تلفيق القضايا بالمحاكم.

وتحدثت الصحيفة عن توالي الانتقادات التي انهمرت على رأس شباط بعد تصريحاته بشأن الحدود الموريتانية، مشيرا إلى «المحاكمات التي أصبحت تقوم بها جميع أجهزة الدولة، من قنوات عمومية رسمية، ومستشارين لجلالة الملك، وخطباء الجمعة، والمجلس العلمي الأعلى، وأساتذة جامعيين محللين ومنابر خاصة».

وتشهد علاقة الدولة مع حزب الاستقلال توترا ارتفعت وتيرته بعد تصريحات لحميد شباط في كانون الاول/ ديسمر الماضي، والمغرب في اتون معركة التحاقه بالاتحاد الافريقي، قال فيها إن موريتانيا كانت جزءا من التراب المغربي، مما أثار أزمة مع موريتانيا، هدأت بعد اتصالات على مستوى عال بين الرباط ونواكشوط، وبشكل ملفت خرج الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية السابق والمستشار الملكي على القناة التلفزيونية المغربية الأسبوع الماضي ليعيد فتح ملف تصريحات شباط وانعكاستها السلبية على الموقف المغربي.

ويتعرض حميد شباط وحزب الاستقلال لحملة شرسة منذ إعلان شباط، بعيد الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى، عن مؤامرة للالتفاف على نتائج الانتخابات وحرمان الحزب الفائز من حقه الدستوري في تشكيل الحكومة.

وقالت صحيفة «العلم» في المقال الذي سحب أن المحاكمات خارج سلطة القضاء التي يتعرض لها شباط والحزب «تزرع في نفوس المغاربة نوعا من الشك حول هوية الخصم في هذه الحرب، وما طبيعة الخيانة التي اقترفها في حق البلد لكي تتجند كل القوات (أرض جو بحر) للإطاحة به»، مستهجنة ما نشرته جريدة مغربية حول ممتلكات وحسابات شباط.

وتساءلت «لماذا لا يفتح تحقيق حول الذين اغتنوا على حساب المنكوبين من زلزال أغادير وزلزال الحسيمة؟ ولماذا لا يفتح تحقيق حول اختلالات مخطط المغرب الأخضر؟ ولماذا لا يفتح تحقيق حول ظروف إفلاس شركة لاسمير؟ ثم أين وصلت قضية صلاح الدين مزوار «مول البريمات»؟» وأن «المغاربة ليسوا في حاجة إلى كشف ثروات الأشخاص عبر اللجوء إلى وسائل الإعلام في بلد يتبنى الليبرالية وحرية المبادرة الفردية، وإنما من خلال مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات»، متابعا بأن المغاربة «في حاجة إلى انطلاقة جديدة ترتكز على طي ملفات «الانتهاكات» الاقتصادية على شاكلة هيئة الإنصاف والمصالحة».