﻿مطالبات بإطلاق سراح مدنيين عراقيين اعتقلتهم الميليشيات بعد فرارهم من تنظيم «الدولة»

بغداد ـ «القدس العربي»: تتفاعل قضية المخطوفين الفارين من مناطق النزاع في العراق، الذين تحتجزهم ميليشيات متنفذة، لمجرد الشك بعلاقتهم بتنظيم «الدولة الإسلامية»، وسط مطالبات للحكومة، بالتدخل، وحل هذه القضية. وفي هذا السياق، خرجت تظاهرة، في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، لذوي آلاف المعتقلين المحتجزين في سجون غير حكومية، لمطالبة الحكومة بإطلاق سراحهم.

وأفادت مصادر أمنية في تكريت، مركز المحافظة، بأن مئات المتظاهرين جابوا شوارع مدينة تكريت وتجمعوا أمام مبنى محافظة صلاح الدين، وهم يرفعون لافتات ويرددون شعارات، للمطالبة باطلاق سراح ابنائهم الذين تم اعتقالهم بعد تحرير مناطقهم من تنظيم «الدولة»، إذ احتجزتهم الميليشيات رغم كونهم ليسوا مطلوبين للسلطات الامنية.

ودعا المتظاهرون، في عريضة مطالب قدموها إلى المحافظ أحمد الجبوري، الحكومتين الاتحادية والمحلية، إلى كشف مصير أكثر من ثلاثة آلاف مغيّب اختفوا بعد دخول قوات «الحشد الشعبي» إلى مدن وقرى المحافظة بعد التحرير.

كما طالبوا بتشكيل لجنة يشارك فيها الأجهزة الأمنية وأبناء المحافظة تتولى الكشف عن مصير المختفين، وإعلان نتائجها خلال مدة محددة، إضافة إلى السماح بعودة الكثير من النازحين الذين ترفض الميليشيات عودتهم.

ووعد المحافظ، المتظاهرين، بنقل مطلباهم إلى حكومة بغداد، مبديا استغرابه من صمت الحكومة المركزية إزاء عدم تحرير ما تبقى من مدن المحافظة وإهمالها وترك نازحيها في مخيمات ومدن أخرى وعدم السماح بعودتهم.

وكانت القوات العراقية، تمكنت من تحرير معظم مناطق محافظة صلاح الدين عدا الساحل الايسر من قضاء الشرقاط شمال المحافظة وبعض الجيوب التي لا يزال يتمركز فيها تنظيم «الدولة». وفي الأنبار، غرب العراق، أعلن العديد من نواب المحافظة عن وجود الآلاف من أبناء مدن الأنبار، معتقلين لدى مليشيات نصبت حواجز في منطقة الرزازة جنوب الفلوجة على طريق مرور الهاربين من مناطق يسيطر عليها تنظيم «الدولة»، حيث تقوم تلك المليشيات بحجز هؤلاء في سجون غير حكومية، وترفض إطلاق سراحهم.

وحسب النائب حامد المطلك، عضو لجنة الامن البرلمانية، فإن المسؤول عن نقطة الرزازة، وهو الحاجز الوحيد في طريق مرور المدنيين، الهاربين من «الدولة» في الأنبار، هي «كتائب حزب الله».

وأوضح أن «النازحين كانوا يمرون عبر حواجز الجيش لأنهم غير مطلوبين، قبل الوصول إلى سيطرة الكتائب».

ويعد حاجز الرزازة المنفذ الرئيسي للعوائل الفارة من «الدولة» باتجاه مخيمات النازحين في الانبار ومناطق أخرى.

وكشف النائب عن الأنبار، عادل المحلاوي، نجاحه في إطلاق سراح 77 من المعتقلين لدى المليشيات بعد خوض أطراف سياسية، مفاوضات صعبة امتدت لثلاثة أشهر.

وبين أن «المفرج عنهم، تم استلامهم من محافظتي بابل وكربلاء، فيما كانت الوجبة الثالثة من المفرج عنهم قرب سامراء»، مؤكداً أن «وسطاء تدخلوا للافراج عنهم، وانهم تلقوا وعودا بإطلاق المزيد من المعتقلين».

وبدوره، نشر النائب عن الأنبار احمد السلماني، مؤخرا، قائمة تضم أسماء 67، ورجح أن يكون مكان تواجدهم في بابل أو بغداد.

وكان بعض سكان محافظة الأنبار، الموجودين في مخيمات النازحين في العاصمة العراقية، أكدوا لـ«القدس العربي» أن «ابناءهم واخوانهم الهاربين من تنظيم «الدولة» الذي يسيطر على العديد من مدن المحافظة، قد تعرضو للاعتقال عند وصولهم إلى المناطق القريبة من بغداد، على يد ميليشيات حزب الله الذين نصبوا حواجز أمنية قرب حواجز تابعة للجيش والشرطة».

وشدد النازحون على أن «أقاربهم ليسوا من المطلوبين للقضاء وليسوا ممن لديهم علاقات بالتنظيم، بل مجرد مواطنين هاربين من بطش «الدولة» وجرائمه».

وأبلغ هؤلاء، نواب المحافظة، عن حوادث الاعتقال تلك، على أمل أن يتمكنوا بنفوذهم السياسي من إطلاق سراح أبناءهم من قبضة المليشيات التي تعتقلهم في سجون سرية غير حكومية.

لكن، النواب أخبروهم أن جهودهم لم تثمر سوى عن إطلاق سراح عدد قليل من المعتقلين، رغم قيامهم بابلاغ وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، مقرين بأن تلك الجهات عاجزة عن اجبار الميليشيات على إطلاق سراح المعتقلين لديها. وتعد «كتائب حزب الله» من أبرز الميليشيات التي تتمتع بنفوذ سياسي كبير في العراق وانخرطت في «الحشد الشعبي»، للحصول على غطاء شرعي، وشارك مقاتلوها في الحرب على جانب النظام في سوريا، كما إنها تحظى بدعم قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.