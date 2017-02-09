﻿تشكيل قوة أمنية عراقية تحسباً للجوء «الدولة» إلى حرب العصابات

واشنطن ـ «القدس العربي»: كثفت قوات «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة جهودها في تدريب نحو 3 آلاف من الشرطة العراقية وحرس الحدود، للمساعدة في توفير الأمن بعد الهزيمة المتوقعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» في كامل مدينة الموصل.

وتعكس هذه الخطوة تحولاً في مهمات التحالف من تدريب الجيش الذي يحارب عناصر التنظيم إلى بناء قوة أمنية قادرة على مواجهة عودة محتملة لـ»الدولة» بشكل مختلف مثل اللجوء إلى الاستفادة من العمليات الانتحارية وتكتيكات حرب العصابات.

وقال الميجر جنرال جو مارتن، الذي يقود المدربين والمستشارين الأمريكيين في العراق إن «متطلبات المعركة ستكون مختلفة قليلاً عندما لم تعد جماعة «الدولة الإسلامية» تعمل كقوة احتلال».

ورجح أن «تستمر بغداد في طلب المساعدة في تدريب القوة الأمنية بعد الهزيمة النهائية المتوقعة للتنظيم في البلاد»، مشيراً إلى أن «هذا جزء من الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق».

ودربت قوات التحالف أفرادا من الشرطة العراقية لأكثر من عام، ولكن حكومة بغداد طلبت في الفترة الأخيرة تدريب المزيد من القوات الأمنية، علماً بان التحالف قد بدا في تدريب الوحدات الحكومية المقاتلة وتوفير الأسلحة بعد هزيمة الجيش العراقي في عام 2014 أمام العناصر المسلحة لتنظيم «الدولة». وتم تدريب أكثر من 60 الفاً من خلال العاميين الماضيين.

ونجحت القوات العراقية المتدربة في العام الماضي بمساعدة من مستشاري التحالف والضربات الجوية من هزيمة «الدولة» في الرمادي والفلوجة. وما زالت هذه القوات تحقق نجاحات في حملة استعادة الموصل التي بدأت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وقال محللون أمريكيون أن هناك حاجة ملحة لوجود مستمر لقوات التحالف للحفاظ على حرفية الجيش العراقي والاحتفاظ بنفوذ الولايات المتحدة في المنطقة.

واضاف هؤلاء أن السبب الرئيسي لتدهور قوات الجيش العراقي في عام 2014 وهزيمتها أمام «الدولة»، كان عدم تعرضها لتدريبات لائقة، إضافة إلى سياسة استبدال القادة الأكفاء بعناصر ضعيفة مقربة سياسياً مع الحكومة المركزية.

في الموازاة، لم يتوقف النقاش بشأن أفكار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العراق، إذ ردد للمرة الثانية خلال شهر واحد تصريحات مفادها بأن الولايات المتحدة يجب أن تأخذ النفط العراقي. هذه التصريحات تصل إلى مستوى جريمة الحرب، وفقا لاتفاقيات جنيف.

وكان ترامب، قال اقترح مراراً، وفق ما أعلن، السيطرة على النفط العراقي لأن ذلك يعني عدم وجود تنظيم «الدولة الإسلامية» من الأصل لأن الأخير في حاجة للتمويل.

وأضاف أن «المنتصر يحصل على الغنائم»، في إشارة إلى قدرة الولايات المتحدة على السيطرة على النفط العراقي إذا أرادت.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن امكانية الاستيلاء على النفط العراقي.

فقد قال قبل ذلك، أن هناك «فرصة أخرى لمصادرة نفط العراق».

وباستثناء الانتقادات اللاذعة التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ضد اقتراحات ترامب، فقد جرى تجاهل تجاهل التصريحات الخطيرة من قبل السياسيين الأمريكيين، ولم يتقدم أي مشرع باستجواب لمحاسبة ترامب على تصريحاته.