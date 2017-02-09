﻿الجزائر: سلال يترشح في العاصمة والوزراء في الولايات التي يختارونها

الجزائر»القدس العربي»:قالت تقارير إعلامية جزائرية إن رئيس الوزراء عبد المالك سلال تلقى الضوء الأخضر من رئاسة الجمهورية للترشح في الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن الرئاسة تركت الخيار أمام الوزراء للترشح من عدمه في الانتخابات التي ستجرى في الربيع المقبل.

وذكر الموقع الإخباري الالكتروني «كل شيء عن الجزائر» أن الرئاسة سمحت لرئيس الوزراء عبد المالك سلال بالترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا أنه سيقود قائمة حزب جبهة التحرير الوطني ( الأغلبية) في العاصمة، وأن الرئاسة لم تلزم الوزراء بالترشح، وأن هؤلاء أحرار في الترشح من عدمه واختيار الولايات التي يريدون للترشح فيها.

وإذا صحت هذه المعلومة، فإنها المرة الأولى التي سيترشح فيها سلال في موعد انتخابي، علما بأنه تدرج في كل المناصب الإدارية من رئيس دائرة إلى وال ( محافظ) إلى وزير وصولا إلى رئيس الوزراء، وهي كلها مناصب وصل إليها بالتعيين، ورغم أنه ليس مناضلا في الحزب، لكن الأخير ضمه إليه في عهد الأمين العام السابق عمار سعداني، مثلما ضم الكثير من الوزراء بمنطق أن الجبهة هي حزب الرئيس، وأنه من الطبيعي أن ينضم إليها الجميع.

أغلبية الوزراء الذين سيترشحون يريدون أن يضمنوا لأنفسهم مقاعدا في البرلمان، في حال ما إذا تم الاستغناء عن خدماتهم كوزراء بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي ينتظر أن يعقبها تغيير حكومي طال انتظاره، وتم تأجيله أكثر من مرة، أما بالنسبة لرئيس الوزراء فالأمر يختلف، لأنه إذا ترشح، فمن الطبيعي أنه سيفوز لأنه سيقود قائمة حزب الأغلبية في العاصمة، وغالبا سيبقى في منصبه كرئيس للوزراء، لذا فإن سقوطه في الانتخابات ضرب من الخيال، ولما سينجح غالبا سيتم «تعيينه» رئيسا للبرلمان، تماما مثلما وقع سنة 2012، عندما ترشح العربي ولد خليفة على رأس قائمة جبهة التحرير في العاصمة، والجميع كان يعلم مسبقا أنه سيكون رئيسا للبرلمان، وهو ما حدث فعلا، بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، وفوز القائمة التي كان يتصدرها وفوز حزبه بأغلبية المقاعد. إذا حدث وتولى سلال منصب رئيس البرلمان، فإن منصب رئيس الوزراء سيكون شاغرا، وإذا صدقت السيناريوهات المتداولة في الكواليس منذ أيام، فإن الخليفة سيكون أحمد أويحيى مدير الديوان برئاسة الجمهورية وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي ( حزب السلطة الثاني)، والذي من المستبعد جدا أن يترشح في الانتخابات المقبلة، بل سينتظر المنصب الذي سيقترح عليه، وإذا تم الإبقاء عليه في الرئاسة، فإن الحكومة قد تسلم إلى وزير السكن الحالي عبد المجيد تبون.

ورغم أن رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات قد حذر الوزراء من استخدام إمكانيات الدولة في حملاتهم الانتخابية، إلا أن تحقيق هذا الوعد يبدو مستحيلا، لأنه من الصعب تصور أن الوزراء سيتنقلون دون حراسة ودون سيارات حكومية وأنهم لن يخوضوا الحملة في أوقات العمل الرسمية، لأن كل التجارب السابقة أثبتت استحالة تحقيق ذلك.