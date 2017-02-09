﻿النظام المصري يغلق أشهر مركز حقوقي لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف

القاهرة ـ «القدس العربي»: أغلقت السلطات المصرية، أمس الخميس، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في القاهرة، دون الإعلان عن أسباب رسمية.

وقالت عايدة سيف الدولة، مديرة برنامج التأهيل في المركز، إن «قوة هائلة من الشرطة شمّعت المركز في يوم إجازة العاملين به صباح أمس، وألقت القبض على حارس العقار الموجود به».

وأضافت أن «المركز كان في عطلة، وفوجئت باتصالات تخبرني بتشميع المركز بالفعل. لا أعلم هل الخطوة جاءت بناء على القرار الصادر من إدارة العلاج الحر أم لا؟».

رئيس حي الأزبكية، أوضح أن الحي تلقى طلباً من قطاع العلاج الحر في وزارة الصحة بإغلاق مركز النديم، لوجود بعض المخالفات به، ما تسبب باتخاذ قرار إغلاقه.

أما وزارة الصحة، فعللت سبب الإغلاق بالإعلان أن المركز تم استصدار ترخيص له باعتباره «عيادة مشتركة نفسية وعصبية» لكن لوحظ بعد ذلك تحول نشاط العيادة إلى مركز تأهيل لضحايا العنف دون طلب تغيير الترخيص الممنوح لها. ذلك يعد مخالفة قانونية.

في المقابل، قالت محامية مركز النديم، مها يوسف، لـ«لقدس العربي»: «تقدمنا ببلاغ للنيابة العامة بعد واقعة التشميع ضد حي الأزبكية لأن القرار الإداري الصادر بالإغلاق يخص شقة واحدة وهي شقة العيادة، بينما قام الحي بإغلاق وتشميع شقتين أخريين تابعتين للمركز بنفس العقار».

وتابعت: «هي شقق تخص الشركة، وعليه، فهذه مخالفة قانونية واضحة»، مضيفة: طالبنا بفتح الشقتين غير المشمولتين بقرار الإغلاق، وقرر وكيل النيابة الاستعلام و النظر بالقرار والرد علينا يوم السبت المقبل».

أما بخصوص شقة العيادة الخاصة في مركز النديم والصادر بحقها قرار الإغلاق قالت يوسف: «ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولة إغلاق العيادة، وقد توجهت أنا بنفسي بصفتي محامية المركز إلى وزارة الصحة أكثر من 4 مرات متتالية في العام الماضي للاستعلام عن طبيعة المخالفات التي تدعي الوزارة وجودها، ولكن دون جدوى».

وبينت أن «العيادة ستفتح مرة أخرى، إذا قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزارة الصحة، لأن النيابة العامة لا علاقة لها بالقرارات الإدارية».

أطباء المركز، أصدروا بيانا للرد على وزارة الصحة قالوا فيه «عيادة النديم حصلت على ترخيص من نقابة الأطباء، ثم رخصة تشغيل منشأة طبية من وزارة الصحة، وحينما كانت وزارة الصحة لا تشمل في أنواع عياداتها تخصص العلاج والتأهيل النفسي فقد سجلت العيادة في وزارة الصحة بأقرب تخصص لها وهو عيادة مشتركة نفسية وعصبية».

عماد مبارك، مؤسس مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمدير السابق لها، أعتبر أن الهدف من إغلاق المركز «التعتيم على ممارسات أجهزة الدولة المنهجية للتعذيب والعنف خارج إطار القانون وذلك بإسكات الأصوات التي تعمل على فضح هذه الممارسات».

أما مزن ناجي، مؤسسة ومديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، فقد تحدثت لـ»القدس العربي» عن مركز النديم قائلة، «قام بتقديم الدعم الطبي والنفسي والقانوني والتأهيل المجتمعي للآلاف من ضحايا التعذيب دون كلل أو ملل حتى وصل الأمر إلى الاعتداء على الدكتورة ماجدة عدلي، إحدى مؤسساته، كما تم الاعتداء على الدكتورة منى حامد».

وأضافت أن «تلك الأحداث لا تعبر عن شيء سوى عن شجاعة العاملات في هذا المركز وإصرارهن في عدم التهاون في الإفصاح عن الانتهاكات». كذلك، لفت المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القاهرة، إلى أن «إغلاق مركز النديم متوقع في ظل النظام المصري الحالي».

وأضاف لـ«القدس العربي»: «النظام يهوى التعذيب وليس جديدا عليه أن يغلق مركزا يناهض التعذيب».

وتابع: «حاولت أجهزة الأمن إغلاق المركز مرتين في السابق ولم يتمكنوا لوجود طبيبات، ولكن أمس استغلت عطلة المركز لإغلاقه دون إحراج»، لافتا إلى أن «وزارة الصحة أقرت بسلامة موقف المركز والطبيبات العاملات به».

وأشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان المستقلة ستجتمع خلال اليومين المقبلين لبحث ما وصفه بـ»محاولات الحصار والتضييق على تلك المنظمات»، التي زادت وتيرتها خلال العام الماضي.

وأضاف: «سيكون هناك موقف للمنظمات ضد الانتهاكات المستمرة والتصعيد الجديد ضد مركز النديم».

المعركة مع مركز النديم مستمرة منذ عامين تقريباً، إذ جرت محاولتان سابقتان في فبراير/ شباط وإبريل/ نيسان 2016، لإغلاق المركز ولم تفلحا، بسبب رفض العاملين مغادرة المركز، ثم منعت سلطات مطار القاهرة الدكتورة عايدة سيف الدولة من السفر إلى تونس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي

وكان المركز تعرض في فبراير/ شباط 2016، لمحاولة تشميع بناء على تكليف من إدارة الطب الحر في وزارة الصحة، وحضر للمركز أمناء شرطة لتشميع المركز بالشمع، لكن تراجعوا لحساسية وجود طبيبات في المركز.

وشهدت العلاقة بين أجهزة الدولة والمنظمات الحقوقية غير الحكومية في مصر توترا شديدا خلال السنوات الماضية، تصاعدت وتيرتها في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وشهد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واقعتين مماثلتين حيث تم منع كل من أحمد راغب، المحامي الحقوقي ومؤسس الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، وعزة سليمان المحامية الحقوقية ورئيس مجلس أمناء مركز قضايا المرأة، من السفر لحضور مؤتمرات حقوقية في الخارج، كما تم منع العديد من الحقوقيين والشخصيات العامة في الفترات السابقة.