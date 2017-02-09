﻿مقاتل في تنظيم «الدولة» لـ«القدس العربي»: القصف الأمريكي حسم معركة شرق الموصل

لندن ـ «القدس العربي»: يتكشف، بعد مضي حوالي أسبوعين عن تحرير الجانب الأيسر من مدينة الموصل، من تنظيم «الدولة الإسلامية» أن الدعم الجوي لسلاح الجو الأمريكي، للقوات العراقية والميليشيات الشيعية المهاجمة، كل له دور أساسي في حسم المعركة.

ولا يخفي عناصر التنظيم امتعاضهم من عدم ايجاد حلول جذرية لمواجهة تفوق القوة الجوية الأمريكية، والتي كانت في كل مرة عاملا جذريا في خسارة التنظيم لمناطق في العراق، كتكريت بيجي والرمادي والفلوجة.

وفي هذا السياق، أبدى أحد مقاتلي «الدولة»، الذين شاركوا في معارك الجانب الايسر للموصل، استياءه من خسارة الجانب الأيسر، خصوصاً أن نخبة من أفضل قيادات التنظيم العسكرية في مناطق الانبار وجنوب بغداد وصلاح الدين تجمعوا هناك بعد خسارة تلك المناطق، وشاركوا بالمعارك بكل خبراتهم السابقة، في مواجهة جديدة مع الطيران الأمريكي.

وقال المقاتل، الذي سبق أن شارك في معارك في سوريا، إن «القوة الجوية الأمريكية تتفوق بعشرات المرات من ناحية التقنية والمهارة على نظيرتها الروسية، التي وصفها بـ»الغبية».

وأضاف: «الحرب الجوية الأمريكية نفسها طويل. يركزون على الاشخاص والقيادات الهامة لاغتيالهم من خلال المراقبة بالطائرات المسيرة. وقد يراقبون موقعا للدولة لاسابيع دون قصفه لمعرفة هوية العناصر المترددين على مقر ما، ثم يستهدفونه بعد استخلاص معلومات عن القيادات المترددة عليه».

وأوضح المقاتل، الذي يتحدر من مدينة الموصل، أن «المراقبة الجوية الأمريكية دقيقة ومنظمة، هي من تمهد لأي هجوم لقوات مكافحة الإرهاب أو الجيش، عبر منظومة قصف مترابطة».

وحسب المصدر، «قبل هجوم القوات البرية بأيام، يحاول الأمريكيون قتل الأمير، والاداري، ويضربون مستودع الاسلحة، ثم قبل الهجوم مباشرة، يضربون مواقع تجمع المقاتلين المسماة (مضافات)».

بعدها، وفق المقاتل «يوعز للقوات البرية بالاقتحام، أي أن عملية الاقتحام يمهد لها بشكل كامل من الطيران، وقد حصل أننا كنا في حي بشرق الموصل، فجاءت طائرة قاذفة من طراز بي52 فقصفت موقعا للأخوة فذهب أحد زملائي ليتفقدهم بدراجة، فقصفته طائرة أف 16، ثم ذهب آخر ليتفقدهم راجلا، فقصفته طائرة مسيرة»

هكذا، فإن «لكل مقاتل قذيفة او قنبلة، وهذا لم نواجه له مثيلا من قبل الروس في سوريا، أو الإيرانيين في معارك ديالى»، وفق المصدر.

يضاف إلى ذلك تنصت الأمريكيين على «الاتصالات الذي يصل لاختراق اجهزة اللاسلكي، والتي بالرغم من ذلك نجح فريق هندسي في تنظيم الدولة بايجاد بديل عنها لا يمكن اختراق ذبذباته من الطائرات الأمريكية المسيرة».

وما زاد من ضعف «الدولة» في الموصل، ومكن الطيران الأمريكي من إلحاق الأذى بمقاتليه، عدم اتمام خطة التحصينات الارضية، رغم قيام التنظيم بحفر شبكة من الانفاق والخنادق بالموصل. هذه الخطة، وفق المصدر «لم تكتمل في الجانب الايسر للمدينة، وظلت شبكة التحصينات الارضية والخنادق محدودة وغير قادرة على تأمين حماية من القصف الجوي».

كما إنها «اتسمت ببطء التنفيذ وقلة اليات الحفر، نظرا للضغوط العملياتية الهائلة التي اثرت على اداء التنظيم في جبهاته القتالية الكثيرة»، طبقاً للمقاتل في التنظيم.

الأمريكيون، أعدو لمعركة الموصل منذ أشهر، من خلال خطة لاستهداف متواصل ومركز لأبرز الفرق العسكرية لتنظيم «الدولة» في المحور الشرقي، وتحديداً فرقة مؤتة.

عن ذلك، قال المقاتل: «عندنا بالموصل فرقتان عسكريتان، مؤتة والفرقان. والأمريكيون يركزون على مؤتة، حيث يقتل قادة الكتائب، الاداريين، امراء الالوية، المحاسبين، وتقصف الآليات، بينما لم تستهدف فرقة الفرقان كثيرا، وعندما بدأ الهجوم عالموصل كانت العمليات من جهة فرقة مؤتة، التي كانت قد أنهكت بالقصف والاستهداف، ثم عزلت فرقة الفرقان». وطبقاً لمصادر عسكرية، «الأمريكيون أرادوا انجاح الفرق العسكرية الحكومية التي يحتفظون معها بعلاقات وطيدة منذ تأسيس القوات الأمنية العراقية، وهي جهاز مكافحة الإرهاب، والاتحادية».

وقدموا لهذه الفرق المنضوية بالعمليات المشتركة، «دعما جويا هائلا في معركة الموصل، بينما اقتصر دور «الحشد الشعبي» على استلام بعض الاحياء المستعادة، وعلى جبهة تلعفر، حيث تحتاج عملية قطع الطريق بين تلعفر وسوريا إلى قوة مسلحة تمتلك طاقة وغزارة بشرية كبيرة، وهو ما يتوفر للحشد».

ويرى عناصر في «الدولة» في الموصل أن قطع طريق تلعفر – سوريا، أدى لازمة انسانية وغذائية في الموصل، وشح مصادر الطاقة، وأثر، كذلك، على إمدادات التنظيم.

وحول الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي أثرت على تململ بعض السكان المحليين، خلال فترة سيطرة التنظيم، زعم المقاتل أن «رواتب الموظفين الحكوميين، كانت في البداية، تصل للموصل وبعد ثمانية اشهر، اراد الأمريكييون والحكومة العراقية الضغط على سكان المدينة، فقطعوا الرواتب، مما تسبب بأزمة كبيرة».

وأدّعى أن «الدولة الإسلامية منح رواتب ودفعات مالية ومساعدات للفقراء والنازحين من اهالي الموصل، واستمر الحال للعامين الماضيين، إلى أن ضاقت الاحوال في الاشهر الاخيرة، ولم يعد باستطاعة الدولة دفع نفس الرواتب السابقة، ودخلنا بأزمة مالية أثرت حتى على بعض الحاضنة الشعبية للدولة في الموصل».

وتتجه الانظار في الموصل لمعركة الجانب الأيمن، والذي يتميز بأزقته الضيقة ومبانيه المتلاصقة، مما يصعب من مهمة الغطاء الجوي الأمريكي، ويؤدي بالتالي إلى مقاومة أطول التنظيم وإلحاق خسائر بقوات الحكومة المهاجمة واستنزافها.

لكن، مآل المعركة سيميل بالمحصلة لصالح القوات الحكومية و«الحشد الشعبي» الذين يحاصرون الموصل.

وما لم تطرأ تغيرات جوهرية كفتح التنظيم لجبهة جديدة تؤثر على محاور الموصل كبيجي أو الشرقاط او الحويجة، فان مصير الجانب الأيمن لن يختلف عن الأيسر.