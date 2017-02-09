﻿بالاك ينصح مواطنه أوزيل بالاحتراف في البايرن للفوز بالألقاب!

برلين – الأناضول: نصح الأسطورة الألمانية مايكل بالاك، مواطنه مسعود أوزيل نجم أرسنال الإنكليزي بضرورة اللعب في بايرن ميونيخ إذا كانت لديه الرغبة في تحقيق البطولات والألقاب. وقال بالاك: “أوزيل لاعب رائع، وهو يعلم جيدا أنه نجم لا يمكن الاستغناء عنه في أرسنال”. وأضاف أن “مجموعة من الأندية تريد أن تحصل عليه وستسعى وراءه، لكنه إن أراد الفوز بلقب كبير، فحظوظه ستكون أكبر في نادٍ مثل البايرن”. وأوضح: “إن تابعنا تطور الصفقات في الصين وإنكلترا، فسنعلم أن البايرن مطالب بدفع مبالغ كبيرة بدوره، وإن أردت التعاقد مع لاعبين مميزين فعليك أن تقوم باستثمارات كبيرة”. وينتهي عقد أوزيل مع أرسنال في يونيو/ حزيران 2018، وقدم له مسؤولو النادي عرضا جديدا، إلا أنه لم يوافق حتى الآن على العرض ويطالب بزيادة كبيرة في قيمة راتبه. وسيتواجه أرسنال والبايرن الأسبوع المقبل، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ارتفاع إيرادات مانشستر يونايتد في الربع الثاني

لندن – رويترز: قال مانشستر يونايتد إنه يقترب من تحقيق أهدافه خلال العام المالي الحالي مع تحقيق زيادة في الإيرادات بلغت 18 في المئة خلال الربع الثاني، رغم عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الذي يدر الكثير من الأموال. ويحتل يونايتد حاليا المركز السادس في دوري الانكليزي. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي زادت أرباح النادي قبل خصم الضرائب والفوائد واستهلاك الدين إلى 69 مليون جنيه إسترليني، بعدما كانت 56.1 مليون جنيه قبل عام، بينما ارتفعت الإيرادات بواقع 18 في المئة لتصل إلى 157.9 مليون جنيه إسترليني. وأكد النادي أن هدفه هو تحقيق إيرادات بقيمة تتراوح بين 530 و540 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو/ حزيران.

ريال مدريد يكثف جهوده للتعاقد مع دي خيا حارس يونايتد

مدريد – د ب أ: عاد الحارس الأسباني دافيد دي خيا الى دائرة اهتمامات ريال مدريد مرة أخرى، حيث بدأ النادي الملكي مساعيه لاتمام صفقة ضمه بأفضل صورة ممكنة ما يحقق مصالحه في المستقبل. ويرى الريال أن الحارس الشاب سيثري كثيرا مركز حراسة المرمى في فريقه، ما دفع مجلس إدارة النادي إلى شحذ أسلحته للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الحالي. وتثمن إدارة الريال ما قام به الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، لكن الأخير أثار بعض علامات الاستفهام حول أدائه خلال مسيرته هذا الموسم، في الوقت، الذي أعرب فيه المدرب زين الدين زيدان عن رضاه بما يقدمه حارسه الأساسي حتى الآن. وكان المدرب الفرنسي نفى في وقت سابق وجود نية لديه في التعاقد مع لاعبين جدد.

… ونادال يحلم برئاسة النادي الملكي

مدريد – الأناضول: قال الإسباني رافائيل نادال نجم التنس العالمي، إن طموحه وحلمه أن يصبح رئيسا لنادي ريال مدريد. وقال: “لا أعرف ما يخبئه المستقبل، فالجميع يعلم أنني محب لكرة القدم وريال مدريد هو فريقي المفضل”. وأضاف: “الحديث عن الموضوع حاليا كالحديث في الغيبيات، لكن لو وجهتم لي السؤال فبطبيعة الحال أريد أن أكون رئيسا للريال”. وأوضح: “على أي حال، الريال يسير بشكل رائع، فلدينا رئيس عظيم هو فلورنتينو بيريز، ولا أعتقد أن الريال بحاجة لي نهائيا في الوقت الحالي”. ونادال مشجع كبير للريال، وفي صيف 2010 أصبح أحد المساهمين في ريال مايوركا. ويملك نادال حاليا 10% من أسهم النادي، وعُرض عليه منصب نائب الرئيس، لكنه رفض ذلك.

باوك اليوناني يقدم المصري «وردة» لوسائل الإعلام

أثينا – د ب أ: قدم باوك اليوناني لاعبه المصري عمرو وردة لوسائل الإعلام، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية. وانتقل وردة من بانتوليكوس إلى باوك، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري اليوناني بفارق نقطتين خلف أولمبياكوس المتصدر قبل اغلاق فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة .يذكر أن وردة وقع على عقد انضمامه اثناء وجوده مع المنتخب المصري في الغابون، حتى يتسنى للنادي اليوناني قيده في قائمته قبل انتهاء المهلة المحددة.

قطر تنفق 500 مليون دولار أسبوعيا على مونديال 2022!

الدوحة – الأناضول: كشف وزير المالية القطري علي شريف العمادي عن حجم الإنفاق الأسبوعي والكلي لإعداد البنية التحتية، لاستضافة كأس العالم 2022. وقال إن “قطر تنفق أسبوعيا 500 مليون دولار على البنية التحتية لاستضافة المونديال الكروي” موضحا أن هذه النفقات الهائلة ستستمر حتى عام 2021 أي قبل انطلاق البطولة بعام واحد. وأوضح أنه جراء ذلك سيتم إنفاق 200 مليار دولار حتى موعد انطلاق البطولة العالمية. وأضاف: “تم منح 90٪ من عقود كأس العالم للمستشفيات والطرق السريعة والسكك الحديد والموانئ والمطارات وليس الملاعب فقط”.