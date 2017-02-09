﻿التونسي مالك الجزيري يبلغ دور الثمانية والكرواتي شيليتش يودع

مونبيلييه (فرنسا) – د ب أ: صعد التونسي مالك الجزيري لدور الثمانية لبطولة مونبيلييه لتنس الرجال، عقب تخطيه عقبة منافسه الفرنسي تريستان لمسين، 1/6 و7/5 و7/6 في الدور الثاني للمسابقة.

وفجر الألماني داستن براون مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بالكرواتي مارين شيليتش، حيث تغلب عليه بنتيجة 6/4 و6/4. وبلغ الفرنسي بيير هوغ هربرت الدور ذاته، إثر فوزه على مواطنه كالفن هميري 6/3 و7/5. ولحق الأسباني فيليسيانو لوبيز بركب المتأهلين لدور الثمانية، بعدما تغلب على الفرنسي جوليان بينيتو بنتيجة 6/3 و4/6 و7/6. وتأهل الفرنسي بول هنري ماتيو لدور الثمانية بفوزه على مواطنه فنسنت ميلوت بنتيجة 6/2 و4/6 و6/3، فيما تغلب الفرنسي كيني دي تشيير على الألماني ميشا زفيريف بنتيجة 6/4 و6/3.