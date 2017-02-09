﻿غريفن يقود كليبرز إلى الفوز على نيكس

لوس أنجليس (الولايات المتحدة) – د ب أ: سجل بليك غريفن 32 نقطة ليقود لوس أنجليس كليبرز للفوز على مضيفه نيويورك نيكس 119/115 في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين.

وأحرز دي اندري جوردان 28 نقطة و15 متابعة لفريق كليبرز الذي حول تأخره بفارق عشر نقاط في الربع الأخير إلى فوز ثمين لينهي مسيرة الهزائم الثلاث المتتالية التي تعرض لها مؤخرا. وتكفل كارميلو انطوني بتسجيل 28 نقطة وأضاف كريستابس بورزينغيس 27 نقطة لفريق نيكس. وأحرز حسن وايتسايد 23 نقطة و16 متابعة ليقود ميامي هيت لتحقيق فوزه الـ12 على التوالي والتغلب على ميلواكي بكس 106/88. وسجل جيمس جونسون 20 نقطة لفريق هيت وتكفل جيانيس انتيتوكونمبو بتسجيل 22 نقطة وثماني متابعات لميلواكي وأضاف زميله جبريل باركر 14 نقطة. وتغلب كليفلاند كافالييرز على إنديانا بيسرز 132/117 بعد تسجيل كيلي كورفر 29 نقطة وليبرون جيمس 25 نقطة وست متابعات وتسع تمريرات حاسمة. وفاز ساكرامينتو كينغز على بوسطن سيلتكس 108/98، حيث سجل دارين كوليسون 25 نقطة وأضاف بين ماكليمور 17 نقطة وأضاف مات بارنس 14 نقطة و11 متابعة وسجل ويلي كاولي ستين 14 نقطة مقابل 11 نقطة لانتوني توليفير. وتكفل ايسياه توماس بتسجيل 26 نقطة وسبع تمريرات حاسمة لسيلتكس فيما سجل امير جونسون 14 نقطة. وفي مباريات أخرى، فاز غولدن ستيت واريورز على شيكاغو بولز 123/92، وسان انطونيو سبيرز على فيلادلفيا 111/103، وديترويت بيستونز على لوس أنجليس ليكرز 121/101، وميلواكي هوكس على دنفر نغتس 117/106، وممفيس غريزليس على فينيكس صنز 110/91، ومينيسوتا على تورنتو 112/109، ويوتا جاز على نيو اورلينز 94/127.