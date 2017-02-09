﻿تقرير مكلارين يحرم روسيا من تنظيم مونديال البياثلون!

فيبربرون (النمسا) – د ب أ: قرر الاتحاد الدولي لرياضة البياتلون في اجتماع غير عادي في النمسا سحب ملف تنظيم مونديال البياثلون من روسيا، الذي كان من المقرر إقامته هناك في 2021، على خلفية المتعاقبة، التي ضربت الرياضة الروسية مؤخرا.

وأمام مدينة تيومين، الواقعة غرب منطقة سيبيريا الروسية، التي فازت بشرف استضافة البطولة، مهلة حتى 24 شباط/ فبراير الجاري من أجل التنازل عن حقها طواعية في التنظيم، حيث أكد الاتحاد الدولي لرياضة البياثلون أنه سيلغي نتائج التصويت على اختيار الدولة المنظمة وبدء عملية تصويت جديدة، في حال رفض روسيا التنازل. ومن المقرر أن يتم اختيار المقر الجديد لبطولة العالم للبياثلون، وهي رياضة تجمع بين التزلج والرماية، في 2018. واتخذ الاتحاد الدولي للبياثلون قراره بعدما أشار تقرير “مكلارين” الشهير إلى رياضة البياثلون في روسيا بأصابع الاتهام، وأكد على أن هذه الرياضة استفادت من نظام التشجيع على تناول المنشطات، الذي كانت ترعاه الحكومة الروسية. وضم الجزء الثاني من تقرير المحقق الكندي ريتشارد مكلارين، الذي أعده بناء على طلب من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، على أسماء 31 رياضيا روسيا يمارسون البياتلون، من بينهم سبعة رياضيين تمت إحالتهم للتحقيق أمام الاتحاد الروسي للعبة.