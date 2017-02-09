﻿الاتحاد السعودي مطالب بتسديد 23 مليون يورو لوزارة المالية

الرياض – د ب أ: أكد الامير عبدالله بن مساعد رئيس هيئة الرياضة أن اتحاد الكرة السعودي مطالب بتسديد ديون لوزارة المالية تقدر باثنين وتسعين مليون ريال (نحو 23 مليون يورو).

يأتي ذلك بعد تسوية وزارة المالية لأزمة عقد المدرب الهولندي فرانك ريكارد والذي درب المنتخب السعودي بين عامي 2011 و2013 قبل ان تتم اقالته ويظفر بالشرط الجزائي الأكبر في تاريخ الكرة السعودية وربما الآسيوية .وأوضح بن مساعد ان اتحاد الكرة مطالب بتسديد الدين لوزارة المالية من خلال إيراداته السنوية نافيا ما تردد عن تسلم خزينة اتحاد الكرة من الاتحاد السابق برئاسة احمد عيد بدون ديون مستحقة .وتعهد بن مساعد بفصل اللجنة الاولمبية التي يترأسها عن هيئة الرياضة، معتبرا ان الامر يتطلب بعض الاجراءات اللازمة ودراسة التجارب ليضمن عدم حدوث أي تضارب بين المؤسستين يؤدي الى وقف الرياضة السعودية كما حدث بالكويت.