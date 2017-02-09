﻿الأهلي يبحث عن اللقب العاشر والزمالك يتطلع إلى اللقب الثالث

أبوظبي – د ب أ: يتطلع الأهلي لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز ب عندما يلاقي غريمه التاريخي الزمالك اليوم في أبوظبي.

ويتطلع الأهلي حامل لقب الدوري المصري، لزيادة غلته من الألقاب على المستوى المحلي، كما يسعى الزمالك حامل لقب الكأس لتحقيق الإنجاز ذاته تحت قيادة مدربه محمد حلمي. وحسم الزمالك لقب اول نسختين من الكأس السوبر، لكن لم ينجح الفريق في الظفر باللقب مجددا ما سمح للأهلي لبسط هيمنته عليه حيث فاز بالكأس السوبر تسع مرات في رقم قياسي. وفاز الزمالك بلقب النسخة الأولى عام 2001 عبر الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، علما أن سبعة فرق شاركت في البطولة منذ ذلك الحين وهي الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب وغزل المحلة وحرس الحدود وإنبي. وتوج الزمالك بلقب النسخة الثانية في 2002 بعد فوزه على المقاولون العرب بهدف نظيف. وشارك الزمالك خمس مرات أخرى في البطولة لكنه خسر أمام المقاولون في 2004 وأمام الأهلي في 2003 و2008 و2014 و2015. وخلال 13 نسخة من الكأس السوبر حسم الأهلي اللقب تسع مرات، حيث وضع يده على اللقب في 2003 على حساب الزماك وفاز باللقب أيضا في 2005 و2006 على حساب انبي، ثم فاز باللقب للمرة الثالثة على التوالي في 2007، لكن هذه المرة على حساب الاسماعيلي وفي 2008 توج باللقب على حساب الزمالك ثم عاد وحسم اللقب على حساب حرس الحدود في 2010 وفي العام التالي أيضا فاز باللقب ولكن على حساب إنبي .وتوقفت الكأس السوبر عامي 2012 و2013، ثم فاز الاهلي باللقب عامي 2014 و2015 على حساب الزمالك.