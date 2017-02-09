﻿رومينيغه: قواعد كرة القدم لا تحتاج إلى تغيير!

ميونيخ – د ب أ: طالب كارل هاينز رومينيغه، رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ، الفيفا، بعدم القيام بتعديلات جذرية لقواعد اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

وقال رومينيغه: “أرى أنه يجب ألا نقوم بأي تغييرات”. يذكر أن رومينيغه يترأس حاليا رابطة الأندية الأوروبية. وكان اللاعب الهولندي السابق ماركو فان باستن، مدير قسم التطوير في الفيفا، أعرب عن تأييده لإلغاء التسلل، كما اقترح أيضا إقرار نظام “الركلات الحاسمة”، كأحد حلول كسر حالة التعادل وذلك خلال مونديال 2026، الذي سيضم لأول مرة في التاريخ 48 منتخبا. وعرض فان باستن في كانون الثاني/ يناير الماضي فكرته الجديدة، حيث قال: “لكل فريق خمس محاولات، ينطلق اللاعب ركضا، بعد صافرة الحكم، لمسافة 25 مترا في اتجاه المرمى، وفي خلال ثماني ثوان عليه أن يسدد الكرة”. وأكد رومينيغه (61 عاما) أنه تحدث مع اللاعب الهولندي السابق حول التغييرات المحتملة. وأضاف: “لقد نصحت ماركو باستبعاد أي تغيير مثير، حيث أن الناس اعتادت على كرة القدم، وعلى قواعدها بهذا الشكل”. ويتبنى اللاعب الألماني السابق موقفا أقل تشددا فيما يتعلق بالطرد المؤقت خلال المباريات عند ارتكاب مخالفات معينة. وختم رومينيغه: “الفيفا يناقش إمكانية مد الإيقاف لخمس أو عشر دقائق، أعتقد أن عشر دقائق وقت طويل، درجة الحرارة في ميونيخ كانت 14 تحت الصفر، عندما جاء ماركو فان باستن لزيارتنا، إذا بقي لاعب على الخط الجانبي للملعب لعشر دقائق سيتجمد في درجات البرودة هذه”.