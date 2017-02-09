﻿كأس ألمانيا: تأهل دورتموند وشالكه وفرانكفورت إلى دور الثمانية

برلين – د ب أ: صعد بوروسيا دورتموند لدور الثمانية لكأس ألمانيا، عقب تغلبه 3/2 بركلات الترجيح على ضيفه هيرتا برلين في دور الستة عشر.

وكان الفريقان تعادلا 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لدورتموند. وانتهى الشوط الأول بتقدم هيرتا بهدف الإيفواري المخضرم سالومون كالو في الدقيقة 26 .وأدرك ماركو رويس التعادل لدورتموند في الدقيقة 48، ليلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، شهد طرد اليوناني سوكراتيس باباستات لاعب دورتموند بعد حصوله على الإنذار الثاني. وتغلب شالكه، الذي يحتل المركز الثاني عشر في الدوري حاليا، على مضيفه ساندهاوزن (درجة ثانية) 4/1 .وافتتح أليساندرو شوبف التسجيل لشالكه في الدقيقة 38، قبل أن يضيف دانييل كاليوري ونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و45 .وقلص أندريه فايز الفارق بعدما سجل هدف ساندهاوزن في الدقيقة 65، بينما أحرز يفغن كونوبلاينكا الهدف الرابع في الدقيقة 71 .وواصل شبورتفرويندة لوته، الذي يحتل المركز السابع في الدرجة الثالثة، مغامرته في الكأس، بعد فوزه 2/صفر على ضيفه ميونيخ 1860 .وأحرز ياروسلاف ليندنر الهدف الأول في الدقيقة 28، بينما سجل فريبيرغر الهدف الثاني في الدقيقة 58 .وحجز إينتراخت فرانكفورت بطاقة التأهل لدور الثمانية، بعدما قلب تأخره صفر/1 أمام مضيفه هانوفر، الذي فوز 2/1 بشق الأنفس. وبادر مارتن هارنيك بالتسجيل لهانوفر في الدقيقة 57، قبل أن يستعيد فرانكفورت اتزانه سريعا ويسجل هدفين عن طريق طالب تواتها وهاريس سيفيروفيتش في الدقيقتين 62 و66 .وأهدر هانوفر فرصة إدراك التعادل في الوقت القاتل، بعدما أضاع لاعبه ساليف ساني ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.