﻿تصنيف الفيفا: الأرجنتين تحتفظ بالصدارة وقفزة هائلة لمصر والكاميرون

برلين – د ب أ: حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الفيفا. وسجل منتخبا مصر والكاميرون قفزة هائلة بعد وصولهما إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الافريقية في الغابون.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده في الصدارة إلى 1635 نقطة يليه منتخب البرازيل في المركز الثاني برصيد 1529 نقطة ثم ألمانيا في المركز الثالث برصيد1433 نقطة. وجاء منتخب تشيلي في المركز الرابع برصيد 1386 نقطة يليه بلجيكا في المركز الخامس برصيد 1371 نقطة ثم فرنسا في المركز السادس برصيد 1313 نقطة، فكولومبيا في المركز السابع برصيد 1304 نقطة، ثم البرتغال في المركز الثامن برصيد 1240 نقطة، فمنتخب أوروغواي في المركز التاسع برصيد 1195 نقطة وأخيرا أسبانيا في المركز العاشر برصيد 1168 نقطة. وتصدر المنتخب المصري تصنيف قارة افريقيا بعدما تقدم 12 مركزا ليحل في المركز 23 بدلا من المركز 35 الذي كان يحتله في النسخة الماضية من التصنيف. كما تقدم المنتخب الكاميروني 29 مركزا ليحتل المركز 33 على مستوى العالم والثالث على مستوى افريقيا. وتوج المنتخب الكاميروني بكأس الأمم الافريقية الأحد الماضي بعد الفوز على مصر 2/1 في المباراة النهائية. وحل السنغال في المركز الثاني في تصنيف افريقيا وجاء منتخب تونس في المركز الرابع يليه الكونغو الديموقراطية في المركز الخامس. وتصدرت المكسيك تصنيف أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) ثم كوستاريكا في المركز الثاني تليها أمريكا في المركز الثالث ثم بنما في المركز الرابع ثم هندوراس في المركز الخامس. وتصدرت إيران تصنيف قارة آسيا تليها كوريا الجنوبية ثم اليابان ثم استراليا فالسعودية.