﻿كأس انكلترا: هدفان رائعان يمنحان ليستر الفوز في الوقت الإضافي

لندن – رويترز: سجل ليستر هدفين رائعين في الوقت الإضافي عبر ويلفريد نديدي وديماري غراي ليتأهل إلى الدور الخامس لكأس الاتحاد الانكليزي بالفوز 3-1 على دربي الذي يلعب في الدرجة الأولى في مباراة إعادة.

وخفف الفوز الضغط على ليستر حامل لقب الدوري الممتاز والذي يبتعد عن منطقة الهبوط بنقطة واحدة بعد فشله في الفوز في أي مباراة في الدوري في العام الحالي. وسجل نديدي المنتقل للفريق في يناير/ كانون الثاني من جنك البلجيكي هدف التقدم 2-1 بتسديدة قوية بينما مر غراي من دفاع دربي قبل أن يهز الشباك. وتقدم ليستر في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني بضربة رأس من اندي كينغ من مدى قريب، لكن دربي أدرك التعادل عبر عبدالرزاق كامارا من ركلة حرة اصطدمت بأحد لاعبي ليستر قبل أن تستقر في المرمى. ويواجه ليستر، الذي مثل دربي لعب بتشكيلة أغلبها من الاحتياطيين، ميلوول في دور الستة عشر يوم 18 فبراير/ شباط. ومع عدم وضوح مستقبل ليستر في الدوري الممتاز بعدما تلقى الهزيمة الرابعة على التوالي، أجرى المدرب كلاوديو رانييري عشرة تغييرات على التشكيلة التي خسرت 3-صفر أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد. وتقدم ليستر في بداية الشوط الثاني بعدما أرسل غراي تمريرة عرضية رائعة إلى مارك اولبرايتون الذي أعادها بضربة رأس إلى كينغ الذي هز الشباك من مدى قريب. لكن هذا التقدم لم يستمر سوى 15 دقيقة عندما اصطدمت كرة بعد ركلة حرة من كامارا بلاعب ليستر بن شيلويل ولم يستطع الحارس رون تسيلر إيقافها. وشارك نديدي في الوقت الإضافي واستلم اللاعب النيجري كرة وانطلق نحو مرمى دربي قبل أن يطلق تسديدة قوية اصطدمت بالقائم قبل دخولها المرمى. وقبل سبع دقائق من نهاية الوقت الإضافي مر غراي من عدة لاعبين من دربي وسدد داخل الشباك.