﻿معارضون سوريون يهاجمون مواقع لتنظيم «الدولة» في الباب… ومقتل 5 جنود أتراك في الاشتباكات

عواصم – وكالات ـ «القدس العربي»: استأنف مقاتلون من المعارضة السورية مدعومون من تركيا هجوما كبيرا داخل مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة» (داعش) امس الخميس بعد يوم من اختراقهم دفاعات التنظيم في معقله المتبقي في محافظة حلب.

وقال أحد قادة المعارضة من «قوات درع الفرات» إن مقاتلين من «الجيش السوري الحر» يعملون مع قادة أتراك يتقدمون من منطقة قرب البوابات الغربية للمدينة التي اقتحموها أمس الاول.

وقال قائد إحدى الفصائل الرئيسية بالجيش السوري الحر التي تقاتل في الباب طلب عدم نشر اسمه «المعارك بدأت قبل قليل لاستكمال ما بدأ بالأمس.»

وأضاف إن القوات في شمال شرق الباب انتزعت السيطرة على قريتين رئيسيتين اضطرت للانسحاب منهما مرارا في معارك سابقة بسبب هجمات انتحارية متعاقبة.

ويهدد التقدم في الباب معقلا مهما لتنظيم «الدولة» وسيؤدي سقوطها لتعزيز النفوذ التركي في منطقة بشمال سوريا أقامت فيها منطقة عازلة بحكم الأمر الواقع.

وتقدمت قوات الحكومة السورية كذلك صوب الباب من جهة الجنوب لتقترب بذلك من أعدائها من مقاتلي المعارضة والأتراك في واحدة من أعقد جبهات القتال في الحرب الدائرة منذ نحو ست سنوات في سوريا.

الجيش التركي

وقال الجيش التركي امس الخميس إنه قتل 44 متشددا في قصف جوي ومدفعي واشتباكات في شمال سوريا. وقالت وكالة «دوجان» التركية للأنباء إن خمسة جنود أتراك قتلوا في الاشتباكات. وقالت وسائل إعلام تركية إن بهذا يرتفع إجمالي عدد القتلى بين أفراد القوات التركية منذ بدء عملية درع الفرات في آب/ أغسطس إلى 66.

وقال مصدر من المعارضة إن انتحاريا تقدم صوب المقاتلين المدعومين من تركيا مما عطل التوغل امس الخميس لبعض الوقت.» وأضاف «فجر المتشددون سيارة ملغومة في وجه قوات درع الفرات لمنعها من التقدم.» وقالت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «الدولة» (داعش) إن مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا سيطروا على مناطق داخل المدينة بعد عشرات الضربات الجوية على مواقع التنظيم صاحبها قصف جوي مكثف نفذه الجيش التركي.

وقال المتشددون إن ما لا يقل عن 30 مدنيا قتلوا في القصف التركي.

وقالوا إن القصف الجوي الروسي المكثف أجبرهم على الانسحاب من قرى جنوبي الباب يسيطر عليها حاليا الجيش السوري وفصائل مدعومة من إيران تقاتل إلى جانبه.

وقال مسؤول آخر من المعارضة إن القادة الأتراك أعطوا الضوء الأخضر لهجوم كبير على الباب بعد أن حقق الجيش السوري والقوات المتحالفة معه مكاسب سريعة قربته من المشارف الجنوبية للمدينة.

وأضاف المسؤول «القادة الأتراك اتخذوا قرارا معنا بتسريع العملية بعد أن اقترب النظام جدا من المدينة.»

وقال العقيد معتز رسلان القائد بالمعارضة عن الهجوم إنه تم إعداد المقاتلين جيدا لهذه المعركة وإن هناك عزما على تحرير المدينة قبل الآخرين.