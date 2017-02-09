﻿عودة طائرة سويسرية بعد أسبوع في القطب الشمالي

جنيف ـ د ب أ: تمكنت طائرة كبيرة تابعة لخطوط دولية سويسرية من العودة إلى زيوريخ الخميس، بعد أن علقت في بلدة صغيرة في القطب الشمالي لمدة أسبوع لحدوث كسر في محركها، حسبما أفاد متحدث باسم الشركة.

ونجح قائد الطائرة، التي كانت آتية من زيوريخ إلى لوس انجليس، وهي من طراز بوينج 777 في الهبوط اضطراريا في بلدة إيكالويت الكندية في أول شباط/ فبراير الجاري ، عندما توقف أحد محركاتها بسبب مشكلة في ناقل الحركة.

ومع ذلك، لم تتمكن تجهيزات المطار والفنادق القليلة في تلك البلدة التي يقطنها نحو 7000 نسمة من استيعاب ركاب الطائرة البالغ عددهم 217 وطاقمها الذين تقطعت بهم السبل.

وانتظر المسافرون داخل الطائرة ما يقرب من 12 ساعة حتى أرسلت الشركة السويسرية طائرة بديلة لنقلهم.