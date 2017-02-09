﻿مخطوطات البحر الميت سرقت من المغارة رقم 12

رام الله- «القدس العربي» من فادي أبو سعدى: عثر علماء الآثار من الجامعة العبرية على مغارة المخطوطات رقم 12 في الجهة الشمالية الشرقية للبحر الميت. وكان العلماء في السابق يعتقدون أن عدد المغارات التي احتوت على مخطوطات البحر الميت ومخطوطات قمران كانت 11 فقط. وهذا الاكتشاف هو الأول من نوعه بعد ما يقارب 60 عاما أي فترة سيطرة الأردن على هذه المنطقة.

ولكن لسوء حظهم، حسب ما ذكرت صحيفة جيروساليم بوست الإسرائيلية، فقد كانت المغارة تحتوي على جرار محطمة سرق البدو محتوياتها في الخمسينيات من القرن الماضي أي زمن سلطة الأردن، وعثروا على فؤوس كانت مخبأة ربما لم يرجع البدو لأخذها.

ما وجدوه من آثار قديمة هو فقط فخار محطم وبعض الأربطة التي كانت تلف بها المخطوطات وبعض رؤوس الرماح الحجرية من العصر الحجري الحديث.