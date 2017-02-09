﻿أكثر من 500 شخص من عائلة صينية واحدة يتجمعون لإلتقاط صورة

شينجزهوـ (الصين) ـ رويترز: قال تلفزيون الصين المركزي إن أكثر من 500 شخص من عائلة واحدة تجمعوا في شينجزهو في الصين لالتقاط صورة جماعية احتفالا بلم شمل العائلة خلال عطلة بداية العام القمري الجديد التي استمرت أسبوعا. ووصل أفراد عائلة (رين) من جميع أنحاء البلاد للاحتفال بالعطلة معا في مسقط رأس العائلة في شينجزهو التابعة لإقليم تشجيانغ في شرق الصين.

وتمتد العائلة التي تتراوح أعمار أفرادها من بضعة شهور إلى 90 عاما إلى سبعة أجيال.