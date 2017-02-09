﻿الأضواء تتسلط على المنافسة بين أديل وبيونسيه

لوس انجليس ـ د ب أ: سوف تتسلط الأضواء خلال حفل جوائز الجرامي المقرر الأحد المقبل على النجمتين بيونسيه وأديل، حيث تتنافسان على أبرز جوائز الحفل.

وتتنافس أغنيتان «هالو» لأديل و»فورميشن» لبيونسيه على جائزتي أفضل تسجيل في العام- الذي يكرم أفضل تسجيل- و أفضل أغنية في العام، التي تكرم كتاب الأغاني .

ويشار إلى أن بيونسيه حصلت على 20 جائزة جرامي، في حين حصلت أديل على عشر جوائز، وتطمح بيونسيه للفوز بجائزة أفضل ألبوم في العام لأول مرة، وتأمل أديل في الفوز بثاني جائزة أفضل ألبوم عن ألبومها «25 « وذلك بعدما فازت بجائزة أفضل ألبوم عام 2011 عن ألبوم « 21 «.

وعلى الرغم من أنه في بعض الأحيان يبدو أن النجمتين تتنافسان مع بعضهما البعض فقط، إلا أن الأمر ليس كذلك، حيث تتنافس أديل وبيونسيه على جائزة أفضل ألبوم في العام مع كل من جاستين بيبر ودريك وستورجيل سيمبسون.

كما يتنافس على جائزة أفضل تسجيل في العام كل من ريانا عن أغنيتها «وورك « وفريق توينتي وان بايلوتس عن أغنية « ستريسد اوت». وقد تم ترشيح كل من أغاني « 7 ييرز «لفريق لوكاس جرام و» أي توك ايه بيل ان ابيزا « لميك بوسنير و» لاف يورسيلف « لجاستين بيبر لجائزتي أفضل تسجيل وأفضل أغنية لهذا العام.

وقد رشحت بيونسيه لتسع جوائز هذا العام، وتعد أول مغنية يتم ترشيحها في أربع فئات وهي بوب وروك وراب وفن معاصر خلال العام نفسه.