﻿أطباء في قطر يجرون جراحة معقدة لرضيع يعاني من متلازمة «السنسنة المشقوقة»

الدوحة ( قطر) ـ رويترز:عندما تنظر إلى محمد وهو جالس في هدوء مع والديه من الصعب أن تتخيل أن هذا الرضيع أُجريت له ست عمليات جراحية بالغة التعقيد استمر بعضها لمدة 12 ساعة.

وشُخصت إصابة محمد بمتلازمة نادرة تسمى (أو.إي.آي.إس) وهو لا يزال في رحم أمه. إنها متلازمة نادرة الحدوث ومع أفضل رعاية طبية ممكنة تتراوح فرص النجاة من الموت بين واحد وخمسة في المئة. هذا ما يقوله الأطباء في مركز السدرة للطب والبحوث في قطر الذي أجريت فيه الجراحات.

وقال الدكتور جاسون هوارد رئيس قسم تقويم عظام الأطفال في مركز السدرة «في هذه المتلازمة تتأثر الكثير من الأنظمة المختلفة. فالعمود الفقري فيه مشكلة (تسمى) السنسنة المشقوقة.. وتكون هناك مشكلة في المثانة إذ أنها تكون مفتوحة وتحتاج لسدها وتكون البطن مفتوحة أيضا وتحتاج لإغلاقها.»

والسنسنة المشقوقة عيب في العمود الفقري حيث يكون جزء من الحبل الشوكي مكشوفا من خلال فجوة في العمود الفقري. وتشمل متلازمة (أو.إي.آي.إس) بشكل أساسي أربعة عيوب خلقية مختلفة حيث تكون الأجهزة الداخلية السفلية من الجسم مفتوحة وتتواجد في جوانب مختلفة من الجسم إضافة إلى السنسنة المشقوقة مما يعني الضغط على الحبل الشوكي في هذه الحالة بالذات.

وهذه هي المرة الأولى التي تجرى عملية جراحية معقدة للغاية مثل هذه بنجاح لطفل في قطر، ويقول جراحون في قطر إنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. وشارك العشرات من الأطباء من مركز السدرة للطب والبحوث في قطر وفرق من مؤسسة حمد الطبية في رعاية الطفل بالإضافة إلى الكثير من الممرضين والممرضات وفرق رعاية ما بعد الجراحات.

وقال الدكتور هوارد إن الأمر استلزم بعض التدخلات الجراحية عالية الخطورة مباشرة بعد ولادة محمد من أجل إنقاذ حياته.

وتعتبر متلازمة (أو.إي.آي.إس) أشد أنواع اختلالات جراحة المسالك البولية للأطفال تعقيدا لأنها تشتمل على الجهاز البولي والأمعاء والعظام. وكان دور الدكتور هوارد أساسا هو قطع عظام الحوض ونقلها إلى خط المنتصف بحيث يقل الضغط على الأنسجة الرخوة في الجزء الأمامي.

وأوضح « كان دوري في هذا العمل برمته في الواقع مساعدة الجراحين وأطباء الجراحة العامة والمسالك البولية في إغلاق المثانة والبطن بحيث يظلان مغلقتين. وحوض المريض الآن وهو إلى الأسفل هنا.. مفتوح مثل كتاب. وهناك خلل في الأنسجة في الجزء الأمامي والمثانة أيضا مفتوحة مثل كتاب كهذا. ويوجد فراغ كبير في البطن بدون عضلات أو جدار بطن. إذا حاولت إغلاق كل هذا دون أن تفعل أي شيء للعظام.. بدون إغلاق الكتاب فسيكون هناك تضيق (محكم) أكبر مما يلزم وسيكون هناك ضغط أكبر مما يلزم لذلك فإن أي إصلاح يقومون به سيفشل.»

وبينما تعافى محمد من الجراحة لا تزال ساقاه في جهاز مصمم خصيصا له. فسبب حجمه لم يتمكن الأطباء من وضع شرائح أو مسامير لربط الأجزاء معا لذلك اضطروا إلى استخدام الجذب والسحب لإبقاء العظام في مكانها.