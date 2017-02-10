محكمة الاستئناف الأمريكية تؤيد حكما بتعليق قيود السفر وترامب يتعهد خوض معركة قضائية دفاعا عن قراره

لوس انجليس ـ أ ف ب: أيدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس تعليق مرسوم مناهض للهجرة اصدره دونالد ترامب، ما يشكل احراجا للرئيس الأمريكي الذي وعد بأن يواصل الدفاع امام القضاء عن هذا الاجراء الذي جعل منه أحد الوعود الاكثر رمزية ابان حملته الانتخابية.

وكتب القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في قرارهم ان الشكوى العاجلة التي تقدمت بها الحكومة الاتحادية “مرفوضة”، مشددين على ضرورة حماية “المصلحة العامة”.

وخلص القضاة في قرارهم الذي كان متوقعا، إلى أن الحكومة لم تبرهن أن استمرار تعليق هذا المرسوم قد يؤدي الى انتهاكات خطيرة لأمن الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر بعد قليل من صدور هذا القرار “سأراكم في المحكمة، أمن بلادنا على المحك!”.

ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 كانون الثاني/يناير وعلقه الجمعة الماضي قاض في سياتل، سفر مواطني سبع دول اسلامية هي ايران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال الى الولايات المتحدة، وذلك لمدة ثلاثة اشهر، بينما يمنع دخول اللاجئين من اي دولة لمدة اربعة اشهر في حين يمنع دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى.

وكان ترامب قدم طعنا في قرار قاضي سياتل ووصفه بانه “شبه قاض” واعتبر حكمه بانه “فضيحة”.

وأكد القضاة وليام كنبي وريتشارد كليفتون وميشيل فريدلاند أيضا أن الحكومة “لم تقدم دليلا على أن أجنبيا (متحدرا) من احدى تلك البلدان (…) قد ارتكب هجوما في الولايات المتحدة” في السابق.

واعتبرت جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية الخميس أن رفض محكمة الاستئناف اعادة العمل بمرسوم ترامب هو قرار “صحيح”، ووصفت المرسوم بأنه “حظر للمسلمين”.

واضافت ان المحاولات “الفوضوية من جانب الحكومة لاعادة فرض حظر غير دستوري، كان لها تأثير رهيب على الأفراد الأبرياء وعلى قيم البلاد وعلى وضعنا في العالم”.