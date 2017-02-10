فوضى وعراك في برلمان جنوب إفريقيا أثناء توجيه الرئيس زوما خطاب حالة الأمة

جوهانسبرغ – عمت الفوضى مقر برلمان جنوب إفريقيا الخميس، بينما كان الرئيس جاكوب زوما يبدأ في توجيه خطابه “حالة الامة”.

واندلعت مشاجرات انسحب على اثرها أعضاء من حزبي المعارضة الرئيسيين من قاعة المجلس.

وتأخر خطاب زوما لأكثر من نصف ساعة، حيث استمر أعضاء حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية اليساري المتطرف، وهم يرتدون ملابس حمراء، في مقاطعة الجلسة والصياح قائلين إن الرئيس ليس مؤهلا لإلقاء خطاب في البرلمان. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية قضت بإدانته بانتهاك الدستور.

ووصف أعضاء المجلس زوما بأنه “رجل عصابات” و”وغد” و”مجرم”.